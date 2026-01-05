सोमनाथ विध्वंस के 1000 साल पूरे, पीएम मोदी ने ब्लॉग पोस्ट शेयर करते हुए नेहरू पर कसा तंज

वर्ष 1026 ईस्वी में, आज से ठीक एक हजार साल पहले, सोमनाथ का पहला विध्वंस हुआ था। इसी मौके पर पीएम ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'सोमनाथ' शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में, प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ, भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। पीएम मोदी ने आगे लिखा, साल 1026 के बाद से समय-समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनर्निर्मित करने के प्रयास जारी रहे हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है।