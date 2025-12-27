PM मोदी से मिले पद्मश्री आलोक मेहता: भेंट की उनके 25 साल के सफर की खास किताब, जानें इसमें क्या है खास?

PM मोदी से मिले पद्मश्री आलोक मेहता
पद्मश्री सम्मानित वरिष्ठ संपादक, लेखक और टीवी पैनलिस्ट आलोक मेहता ने अपनी नई पुस्तक “रिवोल्यूशनरी राज: नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष” की प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की। शुभी पब्लिकेशंस द्वारा प्रकाशित यह कॉफी टेबल बुक प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री तक के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इसमें उनके परिवर्तनकारी शासन, प्रशासनिक नवाचार, प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाएं और सुरक्षा उपायों पर गहन चर्चा की गई है।
भेंट के अवसर पर प्रकाशक संजय आर्य भी उपस्थित थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और आलोक मेहता के बीच भारत के भविष्य की विकास दृष्टि, शासन में जमीनी अनुभव की भूमिका और जनता की अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने पुस्तकों एवं पुस्तकालयों के प्रचार पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को एनसीसी जैसी गतिविधियों से जोड़ने की सलाह दी, ताकि उनमें अनुशासन, नागरिक चेतना और राष्ट्रभावना का विकास हो।
आलोक मेहता, जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अपने साप्ताहिक कॉलम और यूट्यूब चैनल “एडिटर्स ऑय” पर राजनीति एवं सामाजिक मुद्दों पर नियमित चर्चा करते हैं। यह पुस्तक मोदी के शासनकाल की उपलब्धियों को दस्तावेजी रूप देती है, जो उनके प्रशंसकों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत बनेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने पुस्तक प्राप्त करने पर आलोक मेहता को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह उनके कार्यों का मूल्यांकन है। पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशक की वेबसाइट और अमेज़न पर उपलब्ध होगी। यह घटना मोदी के 25 वर्षों के राजनीतिक सफर को रेखांकित करती है, जो गुजरात से दिल्ली तक की परिवर्तनकारी यात्रा का प्रतीक है।
