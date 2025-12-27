PM मोदी से मिले पद्मश्री आलोक मेहता: भेंट की उनके 25 साल के सफर की खास किताब, जानें इसमें क्या है खास?

भेंट के अवसर पर प्रकाशक संजय आर्य भी उपस्थित थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और आलोक मेहता के बीच भारत के भविष्य की विकास दृष्टि, शासन में जमीनी अनुभव की भूमिका और जनता की अपेक्षाओं पर विचार-विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने पुस्तकों एवं पुस्तकालयों के प्रचार पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को एनसीसी जैसी गतिविधियों से जोड़ने की सलाह दी, ताकि उनमें अनुशासन, नागरिक चेतना और राष्ट्रभावना का विकास हो।