PM Modi ने नेपाल की पीएम सुशीला कार्की से पहली बार फोन पर की बात, जानिए क्या कहा?

PM Modi Call Nepal PM Shushila Karki: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेपाल की अंतरिम सरकार की पीएम सुशीला कार्की से फोन पर बातचीत की। उन्होंने हाल ही में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान जान गंवाने वालों के परिवारों को प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और शांति तथा स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत (India) के समर्थन को दोहराया।
पीएम मोदी ने X पर पोस्ट लिखकर कहा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की। हाल की दुखद घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों को मेरी गहरी संवेदनाएं। शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। उन्होंने नेपाल की पीएम कार्की व नेपाली जनता को राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बधाई व शुभकमानाएं दीं।
इससे पहले सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं दी थी। उन्होंने X पर लिखा कि नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर सुशीला कार्की को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई-बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। बीते शनिवार यानी 13 सितंबर को उनके नाम का ऐलान हुआ और उसी शाम सुशीला कार्की को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शपथ दिलाई। अंतरिम सरकार के गठन के साथ नेपाल की संसद को भंग करते हुए आम चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया गया है।
नेपाल में यह सत्ता-परिवर्तन 'जेन-जी' आंदोलन के बाद हुआ है, जिन्होंने केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराया। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के खिलाफ नेपाल के युवाओं ने अपना विरोध शुरू किया था, लेकिन यह विरोध हिंसक प्रदर्शन में बदल गया था। केपी शर्मा ओली की सरकार के कई मंत्रियों के घर फूंक दिए गए थे। यहां तक कि इस आंदोलन के दबाव में केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।
स्रोत: आईएएनएस