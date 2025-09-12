Nepal के बच्चों के ऐश से खौला Gen-Z का खून, आम नेपाली के हाथ खाली, इनके पास गुची के बैग

Nepal Protest: नेपाल में तख्तापलट के बाद नेपो किड्स चर्चा में बने हुए हैं। नेपो किड या नेपो बेबी, नेपोटिज्म (भाई-भतीजावाद) से लाभ उठाने वाली संतान माना जाता है, जो कि मुख्य रूप से परिवार की पृष्ठभूमि और भ्रष्टाचार से हासिल कमाई के कारण ऐश कर रहे हैं। इनके प्रति जेन जेड में जबर्दस्त गुस्सा है। जेन जेड का कहना है कि नेपो किड्स विदेश से गुच्ची का बैग लेकर तो आम नेपाली कफन में लौटता है। लोग रोजी रोटी के लिए देश छोडऩे को मजबूर है, जबकि नेपो किड्स ऐश कर रहे हैं।