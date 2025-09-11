रेमिटेंस पर निर्भरता और सोशल मीडिया बैन ने भड़काया युवाओं का गुस्सा, ओली सरकार की तख्तापलट की एक वजह ये भी

दूसरे देशों में काम करने गए लोगों द्वारा भेजे जाने वाले रकम को रेमिटेंस कहा जाता है। यह कई विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इकोनॉमी में रेमिटेंस को अस्थिर आय का स्रोत माना जाता है, जोकि पूरी तरह से वैश्विक उतार-चढ़ाव पर निर्भर रहता है। GDP में रेमिटेंस का हिस्सा अधिक होने से देश की अर्थव्यवस्था भी अस्थिर रहती है। रेमिटेंस, देश की कृषि और विनिर्माण को नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि यह देश में कृषि और विनिर्माण को हतोत्साहित करता है। वहीं, रेमिटेंस देश में आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है। यह सिर्फ उन्हीं परिवार को लाभ पहुंचाता है, जिनके परिजन विदेशों में नौकरी करते हैं। नेपाल में रेमिटेंस सकल घरेलू उत्पाद का 26 से 27 फीसदी है। इसलिए रेमिटेंस को विद्रोह पनपने का एक कारण माना जा रहा है।