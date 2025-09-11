नेपाल के Gen-Z चेहते बालेन शाह ने किया अंतरिम सरकार को सपोर्ट, इन्हें दी चेतावनी

इस बीच, नेपाल की Gen-Z (जनरेशन-जेड) के नेता देश में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर बुधवार शाम तक बंटे रहे। नेपाली सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कई जेनरेशन-जेड कार्यकर्ता अगली अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति को अंतिम रूप देने के लिए आंतरिक बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, जेनरेशन-जेड (जनरेशन-जेड) के दो नेताओं के अनुसार, वे नाम पर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं।