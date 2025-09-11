Patrika LogoSwitch to English

नेपाल के Gen-Z चेहते बालेन शाह ने किया अंतरिम सरकार को सपोर्ट, इन्हें दी चेतावनी

Nepal Protest: बालेन शाह ने नेपाल की अंतरिम सरकार को समर्थन करने का ऐलान किया है। साथ ही, राजनीतिक आकांक्षा पाले लोगों को सख्त चेतावनी भी दी है। जानिए बालेन ने आखिर क्या कहा है?

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 11, 2025

Balen Shah supported the interim government
बालेन शाह ने किया अंतरिम सरकार को सपोर्ट (फोटो-IANS)

Nepal Protest: नेपाल में केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) की सरकार का तख्तापलट के बाद राजनीति अस्थिरता जारी है। इस बीच नेपाल के Gen-Z चेहते रैपर और काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने अंतरिम सरकार को अपना सपोर्ट दे दिया है। साथ ही, नेपाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

अंतरिम सरकार का किया समर्थन

बालेन शाह ने नेपाली जनता को संबोधित करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि देश ने एक अभूतपूर्व राजनीतिक दौर में प्रवेश को स्वीकार किया है। बालेन ने नए चुनावों की देखरेख के लिए एक कार्यवाहक प्रशासन के गठन का समर्थन व्यक्त किया। बालेन ने सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किए जाने का समर्थन किया है। साथ ही, इसे विचारशील निर्णय बताया है।

इसके साथ ही, उन्होंने राजनीतिक आकांक्षियों को नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने में जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी है। बालेन ने कहा कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता दीर्घकालिक बदलाव के लिए आवश्यक है, न कि अस्थायी व्यवस्था के लिए। चुनाव जल्द होंगे। ऐसे में राजनीति में आने की चाहत रखने वाले लोग जल्दबाजी न करें।

'ऐतिहासिक क्रांति' बताया

नेपाल के राष्ट्रपति से सीधी अपील में शाह ने संसद को तत्काल भंग करने और एक अंतरिम सरकार की औपचारिक स्थापना का आह्वान किया। साथ ही जेनरेशन जेड के नेतृत्व वाली 'ऐतिहासिक क्रांति' की रक्षा करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह पोस्ट नेपाल में राजनीतिक सुधार और युवा नेतृत्व वाले आंदोलनों को लेकर बढ़ते जनसंवाद के बीच आया है, क्योंकि व्यवस्थागत बदलाव की मांग लगातार तेज हो रही है।

किसी एक नाम पर सहमत नहीं जनरेशन-जेड के नेता

इस बीच, नेपाल की Gen-Z (जनरेशन-जेड) के नेता देश में अगली सरकार के नेतृत्व को लेकर बुधवार शाम तक बंटे रहे। नेपाली सेना ने विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया था। कई जेनरेशन-जेड कार्यकर्ता अगली अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति को अंतिम रूप देने के लिए आंतरिक बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, जेनरेशन-जेड (जनरेशन-जेड) के दो नेताओं के अनुसार, वे नाम पर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं।

इस चर्चा में शामिल जेनरेशन-जेड के नेता रबी किरण हमाल ने आईएएनएस को बताया कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रबंध निदेशक कुल मान घीसिंग और धरान शहर के मेयर हरका संपांग के नाम भी सामने आए हैं।

