भारत-US ट्रेड डील पर नया संकट, ट्रंप ने दी टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी, क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर से भारत पर दबाव डाला और कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदने की प्रक्रिया जारी रखी, तो अमेरिका भारत पर टैरिफ में और बढ़ोतरी कर सकता है। ट्रंप के अनुसार, अगर भारत ने रूस से व्यापार करना जारी रखा, तो वर्तमान में लगाए गए 50% के टैरिफ को और बढ़ा दिया जाएगा। यह चेतावनी, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को एक बार फिर से जटिल बना सकती है।