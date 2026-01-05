5 जनवरी 2026,

सोमवार

विदेश

भारत-US ट्रेड डील पर नया संकट, ट्रंप ने दी टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी, क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति

India-US Trade Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की रूसी तेल खरीद को लेकर एक बार फिर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। इससे भारत-अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में नया तनाव देखने को मिल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Jan 05, 2026

डोनाल्ड ट्रंप की भारत को चेतावनी (ANI)

Trump On India-Russia Trade: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का भारत के साथ व्यापारिक रुख अक्सर बदलता रहता है। कभी वह भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक दिखते हैं, तो कभी भारत को व्यापारिक प्रतिबंधों और टैरिफ (Tariff) की धमकी दे डालते हैं। अब, एक बार फिर से ट्रंप ने भारत की रूसी तेल खरीद पर निशाना साधते हुए, उसे टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। यह बयान भारत-अमेरिका व्यापार डील को लेकर नए सवाल खड़ा कर रहा है।

ट्रंप का नया बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर से भारत पर दबाव डाला और कहा कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदने की प्रक्रिया जारी रखी, तो अमेरिका भारत पर टैरिफ में और बढ़ोतरी कर सकता है। ट्रंप के अनुसार, अगर भारत ने रूस से व्यापार करना जारी रखा, तो वर्तमान में लगाए गए 50% के टैरिफ को और बढ़ा दिया जाएगा। यह चेतावनी, भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों को एक बार फिर से जटिल बना सकती है।

2025 में बढ़ा था टैरिफ

बता दें कि 2025 के अप्रैल महीने में, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ (Reciprocal Tariff) लगाए थे, तब भारत पर 25% का टैरिफ लगाया गया था। लेकिन अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत की रूसी तेल खरीद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आर्थिक मदद मिल रही है, जिसके बाद भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया गया।

ट्रंप का पीएम मोदी को लेकर बयान

ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वे मुझे खुश करने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर भारत रूस से व्यापार करता है, तो हम उन पर जल्दी ही टैरिफ बढ़ा सकते हैं।" ट्रंप का यह बयान भारत के साथ व्यापारिक संबंधों पर नई असमंजस की स्थिति पैदा करता है।

भारत की बढ़ती रूसी तेल खरीद

भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस से तेल आयात बढ़ा लिया है, और अब रूस, भारत को तेल सप्लाई करने वाला एक प्रमुख देश बन गया है। यह भारत और अमेरिका के बीच तनाव का मुख्य कारण बन चुका है। अमेरिका ने कई बार भारत को चेतावनी दी है कि रूस से तेल खरीदने से उसकी स्थिति और भी जटिल हो सकती है।

भारत-अमेरिका व्यापार डील पर असर

इस नए टैरिफ धमकी से भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार डील पर प्रभाव पड़ सकता है। पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत मिले थे, और दोनों देशों के प्रतिनिधि इसे फाइनल करने के करीब थे। लेकिन ट्रंप की नई चेतावनी से यह मामला एक बार फिर जटिल होता दिख रहा है।

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

05 Jan 2026 10:12 am

Hindi News / World / भारत-US ट्रेड डील पर नया संकट, ट्रंप ने दी टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी, क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति

