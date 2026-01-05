पुलकित देसाई ने रचा इतिहास, न्यू जर्सी के पहले भारतीय मूल के मेयर चुने गए

देसाई ने शनिवार को मेयर के पद की शपथ ली थी। पद संभालने के बाद देसाई ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि उनका पहला लक्ष्य शहर की बढ़ती आबादी को काबू करने के साथ-साथ स्थानीय सेवाओं को मजबूत करना होगा। देसाई ने कहा, हमारी मुख्य प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि पार्सिपनी का विकास स्मार्ट तरीके से हो। यहां जो आबादी बढ़ गई है हम उसे रोकना चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही हम व्यापारिक क्षेत्र में बेहतर विकास भी करना चाहते हैं। हम शहर में नए व्यवसायों को लाने पर जोर देंगे।