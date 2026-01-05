5 जनवरी 2026,

सोमवार

विदेश

पुलकित देसाई ने रचा इतिहास, न्यू जर्सी के पहले भारतीय मूल के मेयर चुने गए

भारतीय मूल के पुलकित देसाई न्यू जर्सी के पार्सिपनी शहर के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर चुने गए है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के जेम्स बारबेरियो से बहुत कम वोटों से जीत हासिल की है।

Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 05, 2026

Pulkit Desai

पुलकित देसाई (फोटो- आईएएनएस)

भारतीय मूल के पूर्व अमेरिकी नौसैनिक पुलकित देसाई ने एक नया इतिहास रचा दिया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक्सपर्ट रहे देसाई ने हाल ही में न्यू जर्सी के पार्सिपनी शहर के मेयर के रूप में शपथ ली है। इसी के साथ बेहद करीबी चुनावी मुकाबले के साथ जीत हासिल करने वाले देसाई इस शहर के पहले भारतीय-अमेरिकी मेयर बन गए हैं।

पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार से पीछे चल रहे थे देसाई

डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार देसाई पहले रिपब्लिकन पार्टी के जेम्स बारबेरियो से पीछे चल रहे थे। लेकिन बाद में प्रोविजनल और मेल-इन बैलेट वोटों की गिनती के बाद देसाई आगे निकल गए और उन्होंने जीत हासिल कर ली। दोनों के बीच बहुत ही कम वोटों का अंतर रहा। देसाई के साथ-साथ उनकी पार्टी ने काउंसिल की दो सीटों पर भी जीत हासिल कर ली हैं, जिससे अब टाउनशिप काउंसिल पर उनकी पार्टी का पूरा नियंत्रण हो गया है।

शनिवार को मेयर पद की शपथ ली

देसाई ने शनिवार को मेयर के पद की शपथ ली थी। पद संभालने के बाद देसाई ने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि उनका पहला लक्ष्य शहर की बढ़ती आबादी को काबू करने के साथ-साथ स्थानीय सेवाओं को मजबूत करना होगा। देसाई ने कहा, हमारी मुख्य प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि पार्सिपनी का विकास स्मार्ट तरीके से हो। यहां जो आबादी बढ़ गई है हम उसे रोकना चाहते हैं लेकिन इसके साथ ही हम व्यापारिक क्षेत्र में बेहतर विकास भी करना चाहते हैं। हम शहर में नए व्यवसायों को लाने पर जोर देंगे।

स्कूल और सरकारी सुविधाएं सबसे महत्वपूर्ण

देसाई ने आगे कहा, उनकी सरकार की नीति में स्कूल और सरकारी सुविधाएं सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी। उन्होंने कहा, अगर स्कूल या शिक्षा बोर्ड को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वह उसे पूरा फंड देंगे। मीडिया बातचीत के दौरान देसाई ने सड़कों, बिजली, पानी और सार्वजनिक इमारतों जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात भी कही।

देसाई भारतीय अमेरिकियों के लिए एक प्रतिनिधि आवाज

बता दें कि, पार्सिपनी शहर में भारतीय अमेरिकियों की एक बड़ी आबादी है। देसाई ने इन लोगों के प्रतिनिधित्व के महत्व को स्वीकार किया लेकिन साथ ही सभी के साथ समान व्यवहार करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा मुझे सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना है। अपनी बात में देसाई ने यह भी कहा कि वह खुद को टाउनशिप में भारतीय अमेरिकियों के लिए एक प्रतिनिधि आवाज के रूप में देखते हैं।

Updated on:

05 Jan 2026 11:10 am

Published on:

05 Jan 2026 11:09 am

