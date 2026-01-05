US में EX बॉयफ्रेंड ने किया युवती का कत्ल, पुलिस को सुनाई गुमशुदगी की कहानी, भागकर आया भारत

उनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड बाल्टीमोर काउंटी से हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री और भारत में जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री थी। अमेरिकी कानून के अनुसार, फर्स्ट-डिग्री मर्डर में पहले से प्लानिंग शामिल होती है, जबकि सेकंड-डिग्री मर्डर उन जानबूझकर की गई हत्याओं पर लागू होता है जिनमें पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि है, जिससे गंभीर अपराधों में सहयोग किया जाता है। हालांकि, ऐसी प्रक्रिया में अदालतों की समीक्षा और कूटनीतिक समन्वय शामिल होता है, और इसमें अक्सर कई महीने लग जाते हैं।