LPG संकट के बीच PM मोदी का नया प्लान, कालाबाजारी करने वालों को दे डाली सीधी चेतावनी

उन्होंने कोविड-19 महामारी के समय की याद दिलाते हुए कहा कि देश ने एकजुट होकर उस चुनौती का सामना किया था। अब भी वैश्विक युद्ध के कारण ऊर्जा की मुश्किल स्थिति लंबे समय तक बनी रह सकती है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा। पीएम मोदी ने कहा, 'हम कोविड के समय की तरह एकजुट होकर इस संकट से भी पार पा लेंगे। धैर्य, संयम और शांत मन से हर चुनौती का सामना करना हमारी पहचान और ताकत है।