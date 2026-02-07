भारत-अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क पर आया पीएम मोदी का बयान, राष्ट्रपति ट्रंप को कहा- Thank You

भारत और अमेरिका ने अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने शनिवार सुबह ट्वीट कर इसकी आधिकारिक पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि दो महान देशों के बीच यह समझौता "हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाती है।" उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प को दोनों देशों के मजबूत संबंधों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद भी दिया।