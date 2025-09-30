Patrika LogoSwitch to English

PM मोदी ने CR पार्क में मां दुर्गा के किए दर्शन, काली बाड़ी मंदिर में भी की पूजा-अर्चना

Navratri 2025: पीएम मोदी ने अष्टमी के शुभ अवसर पर दक्षिण दिल्ली के चित्तरंजन पार्क स्थित प्रतिष्ठित काली मंदिर में दुर्गा पूजा समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Sep 30, 2025

PM Modi visited temple of Goddess Durga at CR Park

पीएम मोदी ने सीआर पार्क में मां दुर्गा के किए दर्शन (Photo-IANS)

PM Narendra Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाअष्टमी के पावन अवसर पर दक्षिण दिल्ली के चित्तरंजन पार्क (सीआर पार्क) स्थित काली बाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने मां दुर्गा और मां काली की पूजा-अर्चना की, आरती उतारी और मंदिर के पंडित द्वारा माथे पर तिलक लगवाया। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं के बीच भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। पीएम ने सीआर पार्क के भव्य दुर्गा पूजा पंडाल में भी मां दुर्गा के दर्शन किए।

सीआर पार्क: दिल्ली का सांस्कृतिक केंद्र

सीआर पार्क का काली मंदिर, जो 1970 के दशक में स्थापित हुआ, दिल्ली के बंगाली समुदाय का प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। हर साल दुर्गा पूजा के दौरान यहां भव्य पंडाल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक अनुष्ठान आयोजित होते हैं, जो दिल्ली-एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों से हजारों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। पीएम मोदी का दौरा इस उत्सव को और खास बना गया, जिसने बंगाली संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पीएम के दौरे से पहले विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) ने सोमवार को सीआर पार्क क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय निवासियों को मुख्य सड़कों से वाहनों को हटाने के निर्देश दिए गए। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो।

यातायात व्यवधान और एडवाइजरी

दिल्ली यातायात पुलिस ने उत्सव और पीएम के दौरे के कारण भीड़ को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की। आउटर रिंग रोड (पंचशील से ग्रेटर कैलाश), लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जेबी टीटो मार्ग, इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और सीआर पार्क मेन रोड पर भारी जाम की संभावना है। गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और जीके-टू की आंतरिक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पंचशील, आईआईटी और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे रूट डायवर्ट किए जाएंगे। यात्रियों को एमजी रोड, अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, लाला लाजपत राय रोड और महरौली-बदरपुर रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय

Published on:

30 Sept 2025 10:55 pm

Hindi News / National News / PM मोदी ने CR पार्क में मां दुर्गा के किए दर्शन, काली बाड़ी मंदिर में भी की पूजा-अर्चना

