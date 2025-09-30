PM मोदी ने CR पार्क में मां दुर्गा के किए दर्शन, काली बाड़ी मंदिर में भी की पूजा-अर्चना

दिल्ली यातायात पुलिस ने उत्सव और पीएम के दौरे के कारण भीड़ को देखते हुए एक एडवाइजरी जारी की। आउटर रिंग रोड (पंचशील से ग्रेटर कैलाश), लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, जेबी टीटो मार्ग, इंद्र मोहन भारद्वाज मार्ग और सीआर पार्क मेन रोड पर भारी जाम की संभावना है। गुरुद्वारा रोड, बिपिन चंद्र पाल मार्ग और जीके-टू की आंतरिक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। पंचशील, आईआईटी और नेहरू प्लेस फ्लाईओवर के नीचे रूट डायवर्ट किए जाएंगे। यात्रियों को एमजी रोड, अरबिंदो मार्ग, मथुरा रोड, लाला लाजपत राय रोड और महरौली-बदरपुर रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।