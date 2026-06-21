NEET Re-Exam 2026: नीट परीक्षा को लेकर PM मोदी ने बदला प्लान, काफी देर तक दिल्ली एयरपोर्ट पर क्यों रुके रहे?

पीएम मोदी की इस पहल को छात्रों के प्रति उनकी चिंता के रूप में देखा जा रहा है। NEET परीक्षा सुचारू रूप से चल रही है। छात्र समय पर पहुंचे और परीक्षा शुरू हो गई। प्रधानमंत्री के इस इंतजार के कारण दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था भी सामान्य बनी रही।