जापान और चीन का दौरा करेंगे PM मोदी, कई बैठकों में लेंगे हिस्सा: ये रहा पूरा शेड्यूल

PM Modi Visit China: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जापान और चीन की महत्वपूर्ण यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को इस दौरे का शेड्यूल जारी किया। पहले चरण में, पीएम मोदी 29-30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर टोक्यो जाएंगे। यह उनकी जापान की आठवीं यात्रा और इशिबा के साथ पहला शिखर सम्मेलन होगा। 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों नेता रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और लोगों के बीच आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी की समीक्षा करेंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जो दोनों देशों की लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करेगी।