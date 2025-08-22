जापान और चीन का दौरा करेंगे PM मोदी, कई बैठकों में लेंगे हिस्सा: ये रहा पूरा शेड्यूल

PM Modi Visit China: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक जापान और चीन की महत्वपूर्ण यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को इस दौरे का शेड्यूल जारी किया। पहले चरण में, पीएम मोदी 29-30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर टोक्यो जाएंगे। यह उनकी जापान की आठवीं यात्रा और इशिबा के साथ पहला शिखर सम्मेलन होगा। 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों नेता रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, इनोवेशन और लोगों के बीच आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी की समीक्षा करेंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जो दोनों देशों की लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करेगी।
यात्रा के दूसरे चरण में, पीएम मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह 2020 की गलवान झड़प के बाद उनकी पहली चीन यात्रा होगी, जो भारत-चीन संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है। सम्मेलन के दौरान मोदी कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों में शामिल हो सकते हैं, जिसमें शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अनौपचारिक मुलाकात की संभावना है। भारत 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है और 2022-23 में इसकी अध्यक्षता कर चुका है। यह मंच क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और आर्थिक विकास पर केंद्रित है।
हाल ही में पीएम मोदी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पिछले साल कजान में शी जिनपिंग के साथ मुलाकात के बाद भारत-चीन संबंधों में सकारात्मक प्रगति हुई है। 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात ने लद्दाख में LAC पर तनाव कम करने की दिशा में कदम उठाए थे। इस यात्रा से स्थिर और रचनात्मक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए महत्वपूर्ण है।
जापान के साथ भारत का विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का रिश्ता क्वाड (भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) जैसे मंचों पर और मजबूत हुआ है। इस दौरे में जापान की E10 शिंकनसेन बुलेट ट्रेन तकनीक के हस्तांतरण पर समझौता संभावित है, जो भारत के बुनियादी ढांचे और 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा। यह सहयोग क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को गति देगा।
यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव और रूसी तेल खरीद को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। मोदी की यह यात्रा भारत की संतुलित विदेश नीति को दर्शाती है, जो पूर्वी एशिया में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देती है। जापान और चीन के साथ यह कूटनीतिक जुड़ाव भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापार और तकनीकी सहयोग में नई संभावनाएं खोलेगा।