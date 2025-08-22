‘बंगाल में TMC का लूटतंत्र’: PM मोदी ने गिनाईं ममता सरकार की नाकामियां

PM Modi attacks Mamta Banerjee: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा में एक भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पेश किया है, जो सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाएगा। पीएम ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर एक छोटा कर्मचारी दो दिन जेल में रहता है, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। टीएमसी के एक मंत्री शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में हैं, फिर भी वे कुर्सी नहीं छोड़ते। उन्होंने इसे जनता और संविधान की भावना का अपमान बताया।
पीएम मोदी ने लाल किले से अपनी हालिया चिंता दोहराते हुए घुसपैठ को राष्ट्रीय चुनौती बताया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे सोचते हैं, इसलिए मैं यहां इस मुद्दे पर बार-बार बोलता हूं। विकसित देश भी अब घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर रहे। उन्होंने बंगाल की स्थिति को गंभीर बताते हुए केंद्र की सतर्कता पर जोर दिया।
मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा जो संकल्प लेती है, उसे पूरा करती है। उन्होंने इसे भारत की मजबूत रक्षा नीति का प्रतीक बताया, जो दुश्मनों को करारा जवाब देती है। यह बयान बंगाल में भाजपा की सशक्त उपस्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पीएम ने बंगाल के विकास में बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, आजादी के बाद बंगाल ने कांग्रेस, वामपंथ और फिर टीएमसी का शासन देखा। 15 साल पहले 'मां, माटी, मानुष' के नारे पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन अपराध, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया। उन्होंने टीएमसी पर केंद्र से भेजे गए विकास फंड को लूटने का आरोप लगाया, जिसके कारण बंगाल गरीब कल्याण योजनाओं में पिछड़ गया।
मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की प्रगति के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बंगाल के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल जनसंख्या के लिहाज से देश के बड़े राज्यों में है, और इसका उत्थान जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो के विस्तार की सराहना की, जिसमें सात नए स्टेशन जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा, 2014 से पहले देश में 250 किमी मेट्रो रूट था, आज यह 1,000 किमी से अधिक हो गया। कोलकाता में ये प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे।
मोदी ने दुर्गा पूजा की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा, कुमारटोली से पार्क स्ट्रीट तक, कोलकाता आस्था और उत्साह से सज रहा है। जब इसमें विकास का रंग जुड़ता है, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। उन्होंने कोलकाता को भारत के इतिहास और भविष्य की समृद्ध पहचान बताया।
पीएम ने बंगाल में सच्चे परिवर्तन की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि टीएमसी के शासन में विकास रुका हुआ है। उन्होंने बंगाल को नई रोशनी और प्रगति की राह पर ले जाने का संकल्प दोहराया, जो विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगा।