‘बंगाल में TMC का लूटतंत्र’: PM मोदी ने गिनाईं ममता सरकार की नाकामियां

PM Modi attacks Mamta Banerjee: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा में एक भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पेश किया है, जो सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाएगा। पीएम ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर एक छोटा कर्मचारी दो दिन जेल में रहता है, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। टीएमसी के एक मंत्री शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में हैं, फिर भी वे कुर्सी नहीं छोड़ते। उन्होंने इसे जनता और संविधान की भावना का अपमान बताया।