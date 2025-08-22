Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘बंगाल में TMC का लूटतंत्र’: PM मोदी ने गिनाईं ममता सरकार की नाकामियां

PM Modi in Kolkata: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "आज पश्चिम बंगाल को नई रोशनी की जरूरत है, उसे सच्चे परिवर्तन की जरूरत है।

कोलकाता

Shaitan Prajapat

Aug 22, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-ANI)

PM Modi attacks Mamta Banerjee: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 को कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोकसभा में एक भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पेश किया है, जो सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाएगा। पीएम ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर एक छोटा कर्मचारी दो दिन जेल में रहता है, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। टीएमसी के एक मंत्री शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में हैं, फिर भी वे कुर्सी नहीं छोड़ते। उन्होंने इसे जनता और संविधान की भावना का अपमान बताया।

घुसपैठ पर राष्ट्रीय चेतावनी

पीएम मोदी ने लाल किले से अपनी हालिया चिंता दोहराते हुए घुसपैठ को राष्ट्रीय चुनौती बताया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल के लोग समय से आगे सोचते हैं, इसलिए मैं यहां इस मुद्दे पर बार-बार बोलता हूं। विकसित देश भी अब घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं कर रहे। उन्होंने बंगाल की स्थिति को गंभीर बताते हुए केंद्र की सतर्कता पर जोर दिया।

ये भी पढ़ें

नरेंद्र मोदी अभी बने रहेंगे PM! RSS का आया जवाब, ’75 में रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं’ जानिए क्या है बंगाल फतह की तैयार
राष्ट्रीय
image

ऑपरेशन सिंदूर: भाजपा का सिद्ध संकल्प

मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा जो संकल्प लेती है, उसे पूरा करती है। उन्होंने इसे भारत की मजबूत रक्षा नीति का प्रतीक बताया, जो दुश्मनों को करारा जवाब देती है। यह बयान बंगाल में भाजपा की सशक्त उपस्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

TMC के शासन में बंगाल पिछड़ा

पीएम ने बंगाल के विकास में बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, आजादी के बाद बंगाल ने कांग्रेस, वामपंथ और फिर टीएमसी का शासन देखा। 15 साल पहले 'मां, माटी, मानुष' के नारे पर लोगों ने भरोसा किया, लेकिन अपराध, भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया। उन्होंने टीएमसी पर केंद्र से भेजे गए विकास फंड को लूटने का आरोप लगाया, जिसके कारण बंगाल गरीब कल्याण योजनाओं में पिछड़ गया।

विकसित भारत में बंगाल की भूमिका

मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की प्रगति के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है। उन्होंने पिछले 11 वर्षों में केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा बंगाल के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल जनसंख्या के लिहाज से देश के बड़े राज्यों में है, और इसका उत्थान जरूरी है।

मेट्रो और इज ऑफ लिविंग

प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो के विस्तार की सराहना की, जिसमें सात नए स्टेशन जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा, 2014 से पहले देश में 250 किमी मेट्रो रूट था, आज यह 1,000 किमी से अधिक हो गया। कोलकाता में ये प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगी को आसान बनाएंगे।

दुर्गा पूजा के साथ विकास का उत्सव

मोदी ने दुर्गा पूजा की तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा, कुमारटोली से पार्क स्ट्रीट तक, कोलकाता आस्था और उत्साह से सज रहा है। जब इसमें विकास का रंग जुड़ता है, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। उन्होंने कोलकाता को भारत के इतिहास और भविष्य की समृद्ध पहचान बताया।

विकास की नई रोशनी की जरूरत

पीएम ने बंगाल में सच्चे परिवर्तन की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि टीएमसी के शासन में विकास रुका हुआ है। उन्होंने बंगाल को नई रोशनी और प्रगति की राह पर ले जाने का संकल्प दोहराया, जो विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगा।

ये भी पढ़ें

भारतीय सेना में अब बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी: रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बताया, क्या है जेंडर गैप भरने का प्लान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Aug 2025 07:34 pm

Hindi News / National News / ‘बंगाल में TMC का लूटतंत्र’: PM मोदी ने गिनाईं ममता सरकार की नाकामियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.