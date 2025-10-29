‘वोट के लिए PM मोदी नाचेंगे’: राहुल के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, बताया लोकल गुंड़ा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo IANS)
Bihar Elections: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता रहा। चुनाव को लेकर नेता ताबड़तोड़ रैलियों कर रहे है और एक दूसरे पर आरोपी प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए की। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते है।
कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर सत्तारूढ़ बीजेपी पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया। वह मतदाता धोखाधड़ी करने और चुनाव परिणामों में हेरफेर करने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करती है। कांग्रेस ने अपने एक्स से एक वीडियो शेयर किया है। इसके कैप्शन में लिखा, 'मोदी जी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर लेंगे। आप जो कहेंगे, वो करेंगे… लेकिन चुनाव से पहले। चुनाव के बाद मोदी जी अंबानी की शादी में दिखाई देंगे, सूट-बूट वालों के साथ दिखाई देंगे। किसानों और मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे।'
राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बस आपका वोट चाहिए। अगर आप नरेंद्र मोदी को नाचने के लिए कहेंगे, तो वो नाचेंगे… वो आपके वोट चुराने में लगे हैं। क्योंकि वो इस चुनावी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चुराया, उन्होंने हरियाणा में चुनाव चुराया और वो बिहार में भी पूरी कोशिश करेंगे।
राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कहा कि उनके शब्द स्थानीय गुंडे जैसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को वोट देने वाले हर व्यक्ति का अपमान किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों ने भारतीय मतदाताओं और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है।
आपको बता दें कि बिहार में दो चरणों में मतदान हो रहे है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग है जबकि दूसरे के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा होगा। वहीं, 14 नवंबर को परिणाम जारी किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग