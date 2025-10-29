‘वोट के लिए PM मोदी नाचेंगे’: राहुल के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, बताया लोकल गुंड़ा

कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर सत्तारूढ़ बीजेपी पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया। वह मतदाता धोखाधड़ी करने और चुनाव परिणामों में हेरफेर करने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करती है। कांग्रेस ने अपने एक्स से एक वीडियो शेयर किया है। इसके कैप्शन में लिखा, 'मोदी जी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर लेंगे। आप जो कहेंगे, वो करेंगे… लेकिन चुनाव से पहले। चुनाव के बाद मोदी जी अंबानी की शादी में दिखाई देंगे, सूट-बूट वालों के साथ दिखाई देंगे। किसानों और मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे।'