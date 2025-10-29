Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘वोट के लिए PM मोदी नाचेंगे’: राहुल के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, बताया लोकल गुंड़ा

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर लेंगे। आप जो कहेंगे, वो करेंगे... लेकिन चुनाव से पहले। चुनाव के बाद प्रधानमंत्री अंबानी की शादी में दिखाई देंगे, सूट-बूट वालों के साथ दिखाई देंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 29, 2025

Rahul Gandhi

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Photo IANS)

Bihar Elections: बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता रहा। चुनाव को लेकर नेता ताबड़तोड़ रैलियों कर रहे है और एक दूसरे पर आरोपी प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को बिहार चुनाव अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए की। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते है।

बीजेपी पर फिर लगाया वोट चोरी का आरोप

कांग्रेस सांसद ने एक बार फिर सत्तारूढ़ बीजेपी पर चुनाव चुराने का आरोप लगाया। वह मतदाता धोखाधड़ी करने और चुनाव परिणामों में हेरफेर करने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलीभगत करती है। कांग्रेस ने अपने एक्स से एक वीडियो शेयर किया है। इसके कैप्शन में लिखा, 'मोदी जी वोट के लिए स्टेज पर आकर डांस भी कर लेंगे। आप जो कहेंगे, वो करेंगे… लेकिन चुनाव से पहले। चुनाव के बाद मोदी जी अंबानी की शादी में दिखाई देंगे, सूट-बूट वालों के साथ दिखाई देंगे। किसानों और मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे।'

'वोट के लिए पीएम मोदी डांस करेंगे'

राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें बस आपका वोट चाहिए। अगर आप नरेंद्र मोदी को नाचने के लिए कहेंगे, तो वो नाचेंगे… वो आपके वोट चुराने में लगे हैं। क्योंकि वो इस चुनावी बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चुराया, उन्होंने हरियाणा में चुनाव चुराया और वो बिहार में भी पूरी कोशिश करेंगे।

बीजेपी ने राहुल गाधी को बताया कि स्थानीय गुंडा

राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। कांग्रेस नेता पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कहा कि उनके शब्द स्थानीय गुंडे जैसा है। उन्होंने प्रधानमंत्री को वोट देने वाले हर व्यक्ति का अपमान किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों ने भारतीय मतदाताओं और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है।

दो चरण मे होगा मतदान

आपको बता दें कि बिहार में दो चरणों में मतदान हो रहे है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग है जबकि दूसरे के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा होगा। वहीं, 14 नवंबर को परिणाम जारी किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

मोंथा के असर से 30 और 31 अक्टूबर को इन जिलों में भारी बारिश मचाएगी कहर
राष्ट्रीय
bihar weather

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

29 Oct 2025 05:24 pm

Published on:

29 Oct 2025 04:20 pm

Hindi News / National News / ‘वोट के लिए PM मोदी नाचेंगे’: राहुल के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, बताया लोकल गुंड़ा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अब 500 रुपये में मिलेगा गैस सिलेंडर…बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने खेला मास्टर स्ट्रोक, जानें और क्या कहा

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव में बड़ा एक्शन! BJP-RJD-कांग्रेस पर एक साथ FIR, EOU ने बताया क्यों की गई ये कानूनी कार्रवाई?

bihar election
पटना

‘बिहारियों का बिहार में कोई भविष्य नहीं’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय

Bihar Election: पहले चरण में 519 करोड़पति, 354 पर गंभीर आपराधिक केस, जानिए किस पार्टी का रिकॉर्ड सबसे खराब

bihar elections
पटना

Bihar Election 2025: दरभंगा से अमित शाह ने राजद-कांग्रेस पर साधा निशाना, घोटालों का किया जिक्र

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.