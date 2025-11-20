राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी फहराएंगे विशेष भगवा ध्वज, जानिए इसकी खासियत

ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है। इसे गुजरात के अहमदाबाद की 80 साल पुरानी प्रसिद्ध कंपनी ने तैयार किया है, जो पैराशूट और ध्वज निर्माण में विशेषज्ञता रखती है। ध्वज तीन परतों वाले विशेष सिल्क सैटिन और पैराशूट फैब्रिक से बना है, जो तेज धूप, भारी बारिश और 60 किमी/घंटा तक की हवा को भी सहन कर सकेगा। यह सूर्य, 'ओम' प्रतीक और कोविदार वृक्ष के चिह्नों से सुसज्जित है।