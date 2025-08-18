बिहार चुनाव: राहुल की गयाजी यात्रा के बाद अब पीएम मोदी भी जाएंगे, 12 हजार करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

Bihar Election: बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक ​दलों ने कमर कस ली है। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है। इस यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस नेता गयाजी पहुंचे, उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राहुल की गयाजी यात्रा के बाद 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गयाजी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी में 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।