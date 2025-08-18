Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: राहुल की गयाजी यात्रा के बाद अब पीएम मोदी भी जाएंगे, 12 हजार करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात

Bihar Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को गयाजी में 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

भारत

Shaitan Prajapat

Aug 18, 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

Bihar Election: बिहार में साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक ​दलों ने कमर कस ली है। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर है। इस यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस नेता गयाजी पहुंचे, उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। राहुल की गयाजी यात्रा के बाद 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गयाजी के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के दौरे की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को कहा कि 22 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी में 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

पीएम मोदी देंगे 12 हजार करोड़ की योजनाओं की सौगात

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाजी में 12 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उन्होंने मगध विश्वविद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री के सभास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

image

सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और लालू यादव पर कसा तंज

उपमुख्यमंत्री ने गयाजी में एनडीए कार्यकर्ताओं की बैठक में राहुल गांधी और लालू यादव पर तंज करते हुए कहा कि कुछ लोग अपने नाम के साथ 'जननायक' लगा लेते हैं और कुछ नाम के पीछे 'गांधी' लिख लेते हैं, लेकिन लिखने से कोई नेता नहीं बन जाता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसने देश में इमरजेंसी लगाई हो और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर उनके साथ जुल्म किया हो, उस पार्टी के मुंह से जननायक ठीक लगता है क्या? गांधी परिवार और लालू परिवार ने बिहार को लूटने का काम किया, जबकि नीतीश कुमार ने राज्य को संवारा है।

डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। एनडीए के कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाना होगा। प्रखंड स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए काम करना होगा।

1.64 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य

उन्होंने कहा कि 2005 में बिहार में केवल 17 लाख बिजली कनेक्शन थे, जो अब बढ़कर 2.14 करोड़ हो गए हैं। वर्तमान में 1.64 करोड़ उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य आ रहा है। सरकार ने हर घर को मुफ्त बिजली देने का संकल्प लिया है, जिसके तहत केंद्र और राज्य के सहयोग से शत-प्रतिशत अनुदान देकर सोलर प्लेट लगाने की योजना चलाई जाएगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बना और अब सीतामढ़ी के पुनौराधाम में एक हजार करोड़ की लागत से मां जानकी का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है।

