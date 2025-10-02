दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, बड़ी वजह आई सामने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)
देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार शाम को अचानक हुई बारिश का दशहरा उत्सव पर असर पड़ा। लगातार हो रही बारिश के कारण पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दशहरा कार्यक्रम में शामिल होने का प्रोग्राम रद्द हो गया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी अपना कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा।
बता दें कि आईपी एक्सटेंशन में आयोजित विजयादशमी समारोह में पीएम मोदी शामिल होने वाले थे, लेकिन बारिश के कराण उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। पीएम शाम करीब 6 बजे पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज क्षेत्र में आयोजन स्थल पर पहुंचने वाले थे।
वहीं लाल किले पास परेड ग्राउंड में श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित दशहरा समारोह में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी शामिल होने वाली थीं, लेकिन बारिश की वजह से उनका भी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया।
बता दें कि पीएम मोदी और सोनिया गांधी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी कार्यक्रम रद्द हो गया। अमित शाह पीतमपुरा में विजयादशमी समारोह में शामिल होने वाले थे, लेकिन बारिश के कारण कार्यक्रम रद्द हो गया। बारिश के कारण मैदान गीला हो गया।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में मध्यम से तेज़ बारिश का अनुमान है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शहर के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान औसत से 2.5 डिग्री कम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
इस बीच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शाम 4 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 123 रहा, जो कि मध्यम श्रेणी का माना जाता है। बता दें कि 101 से 200 के बीच के एक्यूआई को मध्यम माना जाता है, जबकि 201-300 के बीच के एक्यूआई को "खराब" श्रेणी में रखा जाता है।
