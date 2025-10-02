दिल्ली में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी, बड़ी वजह आई सामने

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, दिल्ली में मध्यम से तेज़ बारिश का अनुमान है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शहर के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं। शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान औसत से 2.5 डिग्री कम 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।