PM मोदी कल करेंगे हिमाचल और पंजाब का दौरा: ‘जल प्रलय’ का लेंगे जायजा, ये रहा पूरा शेड्यूल

PM Modi visit to Himachal and Punjab: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी मंगलवार को बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। यह यात्रा उत्तरी भारत में मानसून की भयंकर तबाही का जायजा लेने और राहत कार्यों की समीक्षा करने के उद्देश्य से है। लगातार हो रही भारी बारिश ने इन राज्यों में व्यापक विनाश मचाया है, जिसमें सैकड़ों जानें गई हैं, हजारों लोग बेघर हुए हैं और अरबों रुपये का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, मोदी जी व्यक्तिगत रूप से स्थिति का मूल्यांकन करेंगे और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा को साझा करेंगे। यह दौरा केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि आपदा प्रभावित राज्यों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा।