School Holiday: इस राज्य में कल सभी स्कूल रहेंगे बंद, सरकारी कार्यालयों में भी आधे दिन की छुट्टी

School Holiday: देशभर में मानसून की बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए है। अभी भी निचले इलाकों में कई गांव पानी में डूबे हुए है। गंभीर हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलओं और आंगनवाडी को बंद रखने आदेश जारी किए है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कल यानी मंगलवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। इतना ही नहीं सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है।