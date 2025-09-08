Patrika LogoSwitch to English

School Holiday: इस राज्य में कल सभी स्कूल रहेंगे बंद, सरकारी कार्यालयों में भी आधे दिन की छुट्टी

School Holiday: भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में स्कूलों को बंद रखने निर्देश मिल रहे है। इसी बीच बच्चों के लिए खुशखबरी आई है कि मंगलवार को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्कूल की छुट्टी का ऐलान किया गया हे।

तिरुवनन्तपुरम

Shaitan Prajapat

Sep 08, 2025

school-holiday
स्कूलों की छुट्टी। पत्रिका फाइल फोटो

School Holiday: देशभर में मानसून की बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के कारण कई राज्यों में बाढ़ के हालात बने हुए है। अभी भी निचले इलाकों में कई गांव पानी में डूबे हुए है। गंभीर हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलओं और आंगनवाडी को बंद रखने आदेश जारी किए है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में कल यानी मंगलवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। इतना ही नहीं सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है।

सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित

ओणम उत्सव के समापन के उपलक्ष्य में तिरुवनंतपुरम शहर के सरकारी कार्यालयों में आधे दिन की छुट्टी की घोषणा की गई है। निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में मंगलवार की छुट्टी घोषित की गई है। जिला कलेक्टर ने बताया कि यह छुट्टी केवल सरकारी, अर्ध-सरकारी संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों पर लागू होगी।

जुलूस में एक हजार से ज्यादा कलाकार, 60 झांकियां

पर्यटन विभाग ने ओणम के सप्ताह भर चलने वाले उत्सव के समापन के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले जुलूस को भव्य बनाने का निर्णय लिया है। वेल्लयम्बलम से शुरू होकर पूर्वी किले पर समाप्त होने वाले इस सांस्कृतिक जुलूस में 1,000 से अधिक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कलाओं का प्रदर्शन किया जाएगा और लगभग 60 झांकियाँ भी शामिल होंगी।

शाम 4 बजे से होगा शुरू

जुलूस शाम 4 बजे मानवेयम वीधी से शुरू होगा और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इसे हरी झंडी दिखाएंगे। जुलूस की शुरुआत 51 कलाकारों द्वारा शंख ध्वनि के साथ होगी, जो जुलूस के आगमन की घोषणा करेगा। मंत्री पी. ए. मुहम्मद रियास द्वारा मुख्य कलाकार को कोम्बू वाद्य यंत्र सौंपा जाएगा, जिससे जुलूस के लयबद्ध मेले की शुरुआत होगी।

इस थीम पर होगा जुलूस

सरकार के विकास को दर्शाती विभिन्न विभागों की लगभग 60 झांकियाँ होंगी। 91 दृश्य-श्रव्य कलाएँ और भारतीय सेना का बैंड जुलूस में चार चाँद लगा देंगे। विभिन्न राज्यों की ग्रामीण कलाएँ भी 'विविधता में एकता' थीम पर आधारित जुलूस में शामिल होंगी।

School Holiday: इस राज्य में कल सभी स्कूल रहेंगे बंद, सरकारी कार्यालयों में भी आधे दिन की छुट्टी

