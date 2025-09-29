PM मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी, जानिए क्या कहा?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जिया मेलोनी की बायोग्राफी बुक का जल्द ही भारतीय संस्करण आने वाला है। रूपा पब्लिकेशन इसे प्रकाशित करने वाली है। जून 2025 में इस पुस्तक का अमेरिकी संस्करण लॉन्च हो चुका है, जिसकी प्रस्तावना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर ने लिखी है। गौरतलब बात है कि इतालवी प्रधानमंत्री मेलोनी की आत्मकथा का मूल संस्करण 2021 में लिखा गया था, जब मेलोनी इटली में विपक्ष की नेता थीं। एक साल बाद ही वह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।