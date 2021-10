पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, त्योहार मनाएं लेकिन पूरी सतर्कता के साथ, जब तक युद्ध जारी है हथियार ना डालें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के खिलाफ जंग में जीत के मुहाने पर खड़े भारत ने महज 9 महीने में 100 करोड़ से अधिक टीकाकरण ( Vaccination In India ) कर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। टीकाकरण को लेकर इस उपलब्धि के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) आज देश को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने शुरुआत वेद वाक्य से की। उन्होंने कहा- भारत के संदर्भ में देखें तो बहुत सीधा साधा अर्थ है हमारे देश में एक तरफ कर्तव्य का पालन किया तो दूसरी तरफ बड़ी सफलता भी मिली। 21 अक्टूबर को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन डोज का कठिन लेकिन असाधारण लक्ष्य प्राप्त किया है।

इस उपलब्धि के पीछे देशवासियों की कर्तव्य शक्ति लगी है। ये सफलता भारत की सफलता है, हर देशवासी की सफलता है। सभी देशवासियों को ह्दय से बधाई देता हूं।

100 करोड़ वैक्सीन डोज, ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है।

यह भी पढ़ेँः Covid-19 Vaccination: देश ने रचा इतिहास, वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार, पीएम मोदी बोले- ये भारत के विज्ञान की जीत

100 crore vaccination mark is not just a number... It's a new chapter in history, a testament that India can achieve a tough aim successfully. It shows that country works hard for the fulfilment of its goals: PM Modi on India achieving 100-crore vaccination mark pic.twitter.com/WRoHtYijlE