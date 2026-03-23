नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, 8931 दिनों का ऐतिहासिक सफर



नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। बिना किसी बड़े चुनावी अनुभव के उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। इसके बाद से लेकर आज तक उन्होंने नेतृत्व के स्तर पर लगातार सफलता हासिल की है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं हारा है, जो उनकी राजनीतिक मजबूती और रणनीतिक कौशल को दर्शाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर रहते हुए तीन-तीन बार चुनावी जीत दर्ज की। यदि उनके कार्यकाल को विभाजित किया जाए, तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 4613 दिन और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अब तक 4318 दिन पूरे किए हैं। यह निरंतरता उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल करती है।