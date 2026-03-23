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नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, 8931 दिनों का ऐतिहासिक सफर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8931 दिनों तक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देकर नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने पवन चामलिंग को पीछे छोड़ा और देश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता बने। जानिए उनके राजनीतिक सफर और अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां।

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भारत

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Anurag Animesh

Mar 23, 2026

PM Modi

PM Modi(Image-ANI)

PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने देश में बतौर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक शासन करने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रविवार को उन्होंने कुल 8931 दिनों तक सरकार के मुखिया के रूप में सेवा पूरी की, जो भारतीय राजनीति में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इस उपलब्धि के साथ ही उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 8930 दिनों (24 वर्ष 165 दिन) तक लगातार मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया था।

Narendra Modi का राजनीतिक सफर


नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर बेहद दिलचस्प रहा है। बिना किसी बड़े चुनावी अनुभव के उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। इसके बाद से लेकर आज तक उन्होंने नेतृत्व के स्तर पर लगातार सफलता हासिल की है। गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अब तक कोई चुनाव नहीं हारा है, जो उनकी राजनीतिक मजबूती और रणनीतिक कौशल को दर्शाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर रहते हुए तीन-तीन बार चुनावी जीत दर्ज की। यदि उनके कार्यकाल को विभाजित किया जाए, तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 4613 दिन और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अब तक 4318 दिन पूरे किए हैं। यह निरंतरता उन्हें देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल करती है।

इस मामले में अभी भी पीछे


हालांकि, देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने के मामले में मोदी अभी भी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से पीछे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक, यानी लगभग 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री पद संभाला। वहीं इंदिरा गांधी ने दो अलग-अलग कार्यकालों में कुल 15 साल 350 दिन तक देश का नेतृत्व किया। लेकिन लगातार प्रधानमंत्री रहने के मामले में मोदी ने इंदिरा गांधी (4077 दिन) को पीछे छोड़ दिया है।

PM Modi का रिकॉर्ड


मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में भी कई दिग्गज नेता शामिल हैं। पवन कुमार चामलिंग के बाद ओडिशा के नवीन पटनायक (24 वर्ष 99 दिन) और पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु (23 वर्ष 137 दिन) का नाम प्रमुख रूप से आता है। नरेंद्र मोदी के नाम कई अन्य उपलब्धियां भी दर्ज हैं। वे आजादी के बाद जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। साथ ही, वे गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके पास मुख्यमंत्री के रूप में सबसे अधिक अनुभव है। उनके नेतृत्व में देश में लगातार तीसरी बार गैर-कांग्रेस सरकार का गठन भी एक ऐतिहासिक घटना है।

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Published on:

23 Mar 2026 04:31 am

Hindi News / National News / नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, 8931 दिनों का ऐतिहासिक सफर

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