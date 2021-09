SCO Summit 2021: नए मुस्लिम देश भी बने सदस्य, मोदी बोले- कट्टरता बढ़ रही है और यह सबसे बड़ी चुनौती

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन यानी एससीओ समिट को संबोधित किया है। शुक्रवार को उन्होंने नए साझेदार के तौर पर ईरान का स्वागत भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कट्टरपंथ का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती शांति, सुरक्षा और भरोसा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दुनियाभर में कट्टरपंथ तेजी से बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में हाल ही में हुई घटनाओं ने इस चुनौती को और बढ़ा दिया है। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान के मुद्दे का जिक्र कर रहे थे, तब उस बैठक में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मौजूद थे।

India is committed towards increasing its connectivity with Central Asia. We believe that landlocked Central Asian countries can benefit by connecting to Indian markets: PM @narendramodi at SCO summit. pic.twitter.com/6IxoihaGyq