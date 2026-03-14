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असम में गरजे पीएम मोदी, कहा- जहां बंद होता है कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला, वहां से शुरू होता है हमारा काम

PM Modi in Assam: असम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस के नेताओं के दिमाग का ताला बंद होता है। वहां से हमारा काम शुरू होता है। पढ़ें पूरी खबर...

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भारत

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Pushpankar Piyush

Mar 14, 2026

PM Modi will reach Ajmer shortly do you know these interesting facts related to visit

पीएम मोदी (फाइल फोटो पत्रिका)

PM Modi in Assam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम मोदी ने शिलांग-सिचलर कॉरिडोर के भूमि पूजन के बाद कहा कि कांग्रेस वालों के दिमाग का ताला जहां बंद होता है, वहां से हमारा काम शुरू होता है।

उन्होंने असम के सिलचर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद कई सालों तक कांग्रेस की सरकारों ने पूर्वोत्तर भारत को दिल्ली और दिल से दूर रखा। कांग्रेस ने एक तरह से पूर्वोत्तर को भूला दिया, लेकिन भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट को ऐसे कनेक्ट किया है कि आज हर तरफ इसकी चर्चा है। आज नॉर्थ-ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र है। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत को जोड़ने वाला सेतु बन रहा है।

बराक वैली से उसकी ताकत छीन ली गई

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को अपने हाल पर छोड़ दिया था, ठीक वैसे ही बराक वैली को बेहाल करने में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है। जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बाउंड्री खींचने दी, जिसने बराक घाटी का समुद्र से संपर्क कट गया। जो बराक वैली कभी ट्रेड रूट और एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जानी जाती थी, उस बराक वैली से उसकी ताकत ही छीन ली गई। आजादी के बाद भी दशकों तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन बराक घाटी के विकास के लिए कुछ खास नहीं हुआ।

24 हजार करोड़ रुपए की लागत वाले कोरिडोर का भूमि पूजन

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाले शिलांग-सिलचर कॉरिडोर का भूमि पूजन किया गया है। कांग्रेस तो यह गिन भी नहीं सकती कि ऐसे प्रोजेक्ट्स में कितने शून्य होते हैं। जहां कांग्रेस की सोच खत्म होती है, वहां से हमारा काम शुरू होता है। यह कॉरिडोर पूर्वोत्तर के लोगों के दशकों लंबे इंतजार को खत्म कर रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए सिलचर, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा से जुड़ जाएगा।

विकास के दौर में जो पीछे छूटा, उसे प्राथमिकता दे रहे हैं

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया, उसको प्राथमिकता देना भाजपा का मंत्र है। कांग्रेस की सरकारें बॉर्डर एरिया के देश के अंतिम गांव मानती थीं। हम बॉर्डर के गांवों को देश के पहले गांव मानते हैं। इसलिए बॉर्डर एरिया के विकास के लिए कछार जिले से ही 'बाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' का अगला चरण शुरू किया था। इसे बराक वैली के भी अनेकों गांवों में सुधार होना तय हुआ।

किसानों के कल्याण के लिए हम निरंतर कदम उठा रहे हैं

किसानों के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कदम उठा रही है। शुक्रवार को ही गुवाहाटी से मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की है। कांग्रेस वालों ने इतने साल राज किया, प्रधानमंत्री तो असम से चुनकर गए थे लेकिन उसके बावजूद भी एक रुपया भी नहीं दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने असम के युवाओं को सिर्फ हिंसा और आतंकवाद के कुचक्र में ही उलझाए रखा था। कांग्रेस ने असम को 'फूट डालो और राज करो' नीति की प्रयोगशाला बनाया। आज असम के युवाओं के सामने अवसरों का खुला आसमान है।

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Published on:

14 Mar 2026 01:45 pm

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