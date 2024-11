PM Narednra Modi Post on The Sabarmati Report: विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट (The Sabarmati Report) की रिलीज से पहले ही इसके संवेदनशील मुद्दे की वजह से काफी चर्चा हो रही थी। अब, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म पर प्रतिक्रिया दी है, उनका ट्वीट जमकर वायरल हो गया।