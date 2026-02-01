“चोरी करना गांधी परिवार का पुश्तैनी धंधा, सरनेम भी चुराया”, पीएम मोदी ने साधा निशाना

पीएम मोदी ने कांग्रेस की 'मोहब्बत की दुकान' पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "कांग्रेस मोहब्बत की दूकान चलाने का ढोंग करती है, लेकिन वो मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। उनकी दुकान में मोहब्बत नहीं है, बल्कि नफरत है। हमारी सरकार ने कश्मीर से धारा 370 हटाई जिससे शांति की स्थापना हो। पूर्वोत्तर में भी हमने शांति के लिए खूब प्रयास किए। 'ऑपरेशन सिंदूर' में आतंकियों का खात्मा किया जिससे पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई, लेकिन कांग्रेस को इन सबसे आपत्ति है। उनकी रैलियों में 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' नारे लगाए जाते हैं। यह एक नारा नहीं, बल्कि उनका भाव है।"