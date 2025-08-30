Patrika LogoSwitch to English

जमुई में नशे के कारोबार का खुलासा, 3 करोड़ का गांजा और 70 लाख रुपए के साथ हथियार बरामद

Bihar Police Action: जमुई में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक गांजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 411 किलोग्राम गांजा, करीब 70 लाख रुपए नकद, हथियार और वाहन बरामद किए गए।

पटना

Shaitan Prajapat

Aug 30, 2025

बिहार पुलिस (फाइल फोटो)

Bihar Police Action: बिहार के जमुई जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करी के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान नितीश कुमार (जमुई), सोनू कुमार (मुजफ्फरपुर) और मोहम्मद हुसैन (समस्तीपुर) के रूप में हुई है। यह कार्रवाई टाउन थाना क्षेत्र के चंदवारा इलाके में लगभग 10 घंटे तक चली, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ, नकदी और हथियार बरामद किए।

गुप्त सूचना पर छापेमारी

पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने शनिवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ जमुई के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम ने चंदवारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेरकर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 411 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अंतरराज्यीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही, 70 लाख रुपये नकद, दो देशी पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और तीन खोखा कारतूस भी जब्त किए गए।

वाहनों पर भी कसा शिकंजा

इस कार्रवाई में पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक कार और चार बाइक भी जब्त की। प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि इस गिरोह के तार बिहार के अन्य जिलों और संभवतः पड़ोसी राज्यों तक फैले हो सकते हैं। पुलिस अब इन कनेक्शनों की गहराई से जांच कर रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

नशे के खिलाफ सख्त अभियान

जमुई पुलिस नशे और अपराध के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रही है। एसपी विश्वजीत दयाल ने कहा, असामाजिक तत्वों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। नशे और अपराध के खिलाफ हमारा अभियान निरंतर जारी रहेगा। पुलिस ने इस मामले में विधिसम्मत कार्रवाई शुरू कर दी है और अन्य संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है।

Published on:

30 Aug 2025 10:48 pm

जमुई में नशे के कारोबार का खुलासा, 3 करोड़ का गांजा और 70 लाख रुपए के साथ हथियार बरामद

