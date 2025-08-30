जमुई में नशे के कारोबार का खुलासा, 3 करोड़ का गांजा और 70 लाख रुपए के साथ हथियार बरामद

पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने शनिवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ जमुई के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम ने चंदवारा इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। पूरे क्षेत्र को चारों ओर से घेरकर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 411 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी अंतरराज्यीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 3 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही, 70 लाख रुपये नकद, दो देशी पिस्तौल, 10 जिंदा कारतूस और तीन खोखा कारतूस भी जब्त किए गए।