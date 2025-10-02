Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

RSS के 39 स्वयंसेवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें वजह

तमिलनाडु में गुरुवार को पुलिस ने RSS के 39 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की कार्रवाई की बीजेपी ने निंदा की है। बीजेपी ने गिरफ्तार किए कार्यकर्ताओं को रिहा करने की मांग की है।

less than 1 minute read

भारत

image

Ashib Khan

Oct 02, 2025

RSS के 39 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया (File Photo)

तमिलनाडु के पोरुर के पास पुलिस ने गुरुवार को आरएसएस के 39 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। संघ के सदस्यों पर बिना अनुमति के एक सरकारी स्कूल में पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का आरोप लगा। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा- पोरुर के पास 39 आरएसएस सदस्यों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्होंने बिना पूर्व अनुमति के अय्यप्पनथंगल सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरु पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया था।

अधिकारियों ने लगाया यह आरोप

बता दें कि स्वयंसवकों द्वारा आरएसएस की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन किया गया, क्योंकि इसके लिए कोई आधिकारिक मंज़ूरी नहीं ली गई थी।

BJP ने पुलिस कार्रवाई की निंदा

बीजेपी ने पुलिस द्वारा RSS के 39 सदस्यों को गिरफ्तार करने की निंदा की है। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा- पुलिस ने विजयदशमी के दिन आरएसएस के शताब्दी दिवस पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक शुभ दिन है।

पुलिस ने RSS कार्यकर्ताओं पर की कार्रवाई

उन्होंने यह भी कहा- करीब 50-60 कार्यकर्ता एक मैदान में पूजा कर रहे थे और अचानक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर माफिया खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं और तमिलनाडु में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस ने आरएसएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की।

DMK सरकार पर लगाया आरोप

BJP नेता ने कहा- तमिनाडु में डीएमके सरकार असामाजिक और अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। उन्हें इन सब पर सख्ती से नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन जब आरएसएस का मार्च होता है तो पुलिस तुरंत उस पर हमला कर देती है और गिरफ्तारियां करती है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल देंगे…राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

02 Oct 2025 04:17 pm

Published on:

02 Oct 2025 03:57 pm

Hindi News / National News / RSS के 39 स्वयंसेवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

आरएसएस को संविधान की प्रति सौंपने के लिए सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता, पुलिस ने लिया हिरासत में

Congress leaders in nagpur
राष्ट्रीय

लेह हिंसा मामले में गिरफ्तार 40 में से 26 लोगों को अदालत ने दी अंतरिम जमानत

राष्ट्रीय

उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली को भाजपा ने बताया रोने धोने का कार्यक्रम, कहा- उनके पास कोई नया मुद्दा नहीं

Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray
राष्ट्रीय

पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल देंगे…राजनाथ सिंह की खुली चेतावनी

राष्ट्रीय

दशहरे के दिन गोधरा में अचानक चलने लगा बुलडोजर, धड़ाधड़ ढाह दिए गए 35 मकान; SP बोले- बुराई पर अच्छाई की जीत…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.