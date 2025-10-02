RSS के 39 स्वयंसेवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें वजह

तमिलनाडु के पोरुर के पास पुलिस ने गुरुवार को आरएसएस के 39 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। संघ के सदस्यों पर बिना अनुमति के एक सरकारी स्कूल में पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का आरोप लगा। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा- पोरुर के पास 39 आरएसएस सदस्यों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्होंने बिना पूर्व अनुमति के अय्यप्पनथंगल सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरु पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया था।