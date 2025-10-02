RSS के 39 स्वयंसेवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें वजह

RSS के 39 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लिया (File Photo)
तमिलनाडु के पोरुर के पास पुलिस ने गुरुवार को आरएसएस के 39 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। संघ के सदस्यों पर बिना अनुमति के एक सरकारी स्कूल में पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का आरोप लगा। मामले में जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा- पोरुर के पास 39 आरएसएस सदस्यों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्होंने बिना पूर्व अनुमति के अय्यप्पनथंगल सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरु पूजा और विशेष शाखा प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया था।
बता दें कि स्वयंसवकों द्वारा आरएसएस की शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में नियमों का उल्लंघन किया गया, क्योंकि इसके लिए कोई आधिकारिक मंज़ूरी नहीं ली गई थी।
बीजेपी ने पुलिस द्वारा RSS के 39 सदस्यों को गिरफ्तार करने की निंदा की है। बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा- पुलिस ने विजयदशमी के दिन आरएसएस के शताब्दी दिवस पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक शुभ दिन है।
उन्होंने यह भी कहा- करीब 50-60 कार्यकर्ता एक मैदान में पूजा कर रहे थे और अचानक पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर माफिया खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं और तमिलनाडु में हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस ने आरएसएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की।
BJP नेता ने कहा- तमिनाडु में डीएमके सरकार असामाजिक और अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। उन्हें इन सब पर सख्ती से नियंत्रण करना चाहिए। लेकिन जब आरएसएस का मार्च होता है तो पुलिस तुरंत उस पर हमला कर देती है और गिरफ्तारियां करती है।
