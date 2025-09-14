Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

फेसबुक पर हुई दोस्ती, बात करते-करते हो गया प्यार; बस एक चूक से गैंगरेप की शिकार हो गई महिला

पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि फेसबुक के माध्य्म से महिला आरोपी के संपर्क में आई थी इसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंंध बन गए।

भारत

Ashib Khan

Sep 14, 2025

पुलिस ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार (Photo-IANS)

भुवनेश्वर में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय चंदन कु हाटी उर्फ ​​चंदू, 37 वर्षीय प्रसन्न कु आचार्य और 32 वर्षीय राजेश कुमार दास के रूप में हुई है। महिला आरोपियों में से एक की फेसबुक मित्र थी। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारी ने रविवार को दी। 

फेसबुक से हुई दोस्ती

पुलिस ने बताया कि 23 वर्षीय पीड़िता फेसबुक के माध्यम से मुख्य आरोपी चंदन के संपर्क में आई थी। इसके बाद, फेसबुक पर बातचीत के माध्यम से दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुए। लगातार बातचीत के दौरान आरोपी ने पीड़िता को एक म्यूजिशियन से मिलने का और उसको सिंगर बनने का मौका दिलाने का वादा किया।

ये भी पढ़ें

17 साल की बेटी के साथ 6 दिन तक लगातार रेप, बात बाहर ना जाए इसलिए…
राष्ट्रीय
image

आरोपी ने अन्य के साथ बनाई योजना

इसके बाद आरोपी चंदन ने अपने अन्य साथियों के साथ एक योजना बनाई और उसे फोटोशूट के बहाने एक लॉज में बुलाया। प्रेमी के वादे पर भरोसा करके महिला 10 सितंबर को अपने घर से म्यूजिशियन से मिलने के लिए घर से निकली। 

आरोपियों ने किया दुष्कर्म

बाद में शहर के चंद्रशेखरपुर इलाके में स्थित एक लॉज में तीनों आरोपी पीड़िता को ले गए। इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के साथ वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पीड़िता की बहन ने पुलिस को शिकायत दी है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। 

नशीला पदार्थ खिलाकर किया रेप

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने पीड़िता को एक संगीतकार से मिलवाने का झूठा झांसा दिया था। उन्होंने उसे लॉज में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खाने को दिया और कमरे में जबरन बंद कर दिया। फिर आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 

आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने कहा कि विश्वसनीय जानकारी के आधार पर, तीनों आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ के दौरान उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ये भी पढ़ें

आशिक बना हत्यारा: प्रेमी ने दूसरे से अफेयर के शक पर प्रेमिका और उसकी सहेली को उतारा मौत के घाट
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

14 Sept 2025 05:05 pm

Hindi News / National News / फेसबुक पर हुई दोस्ती, बात करते-करते हो गया प्यार; बस एक चूक से गैंगरेप की शिकार हो गई महिला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.