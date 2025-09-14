फेसबुक पर हुई दोस्ती, बात करते-करते हो गया प्यार; बस एक चूक से गैंगरेप की शिकार हो गई महिला

भुवनेश्वर में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान 25 वर्षीय चंदन कु हाटी उर्फ ​​चंदू, 37 वर्षीय प्रसन्न कु आचार्य और 32 वर्षीय राजेश कुमार दास के रूप में हुई है। महिला आरोपियों में से एक की फेसबुक मित्र थी। इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारी ने रविवार को दी।