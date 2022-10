रक्षा मंत्रालय का अगवा क्लर्क रेवाड़ी से बरामद, किडनैपिंग के 5 दिन में खाते से 21 लाख का लेनदेन, हनीट्रैप की आशंका

बीते 30 सितंबर को रक्षा मंत्रालय में काम करने वाला एक क्लर्क रहस्यमय ढंग से लापता हो गया था। लापता क्लर्क को आज पांच दिनों बाद रेवाड़ी से बरामद कर लिया गया है। उसकी बरामदगी के साथ-साथ यह भीी पता चला कि बीते पांच दिनों में उसके खाते से 21 लाख रुपए का लेनदेन हुआ।

Police Found Defense Ministry kidnapped Clerk from Rewari who Trapped in Honeytrap