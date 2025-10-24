‘पुलिस की कोई जाति नहीं होती, हमारी एकमात्र पहचान खाकी’: हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने ऐसा क्यों कहा

DGP of Haryana O P Singh: हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में सभी पुलिस आयुक्तों (सीपीएस), पुलिस अधीक्षकों (एसपीएस) और थाना प्रभारियों (एसएचओ) के साथ एक मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह बदलेगी। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में डीजीपी ओपी सिंह ने गैंगस्टरों को गीदड़ और देशद्रोही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई गैंगस्टर नहीं नजर नहीं आता। ये जंगल से सांप, बिच्छू और सियार जैसे हैं, जो छिपकर रहते है। मीडिया ने इनका महिमामंडन कर रखा है।