‘पुलिस की कोई जाति नहीं होती, हमारी एकमात्र पहचान खाकी’: हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने ऐसा क्यों कहा

हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह (Photo-ANI)
DGP of Haryana O P Singh: हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में सभी पुलिस आयुक्तों (सीपीएस), पुलिस अधीक्षकों (एसपीएस) और थाना प्रभारियों (एसएचओ) के साथ एक मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह बदलेगी। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में डीजीपी ओपी सिंह ने गैंगस्टरों को गीदड़ और देशद्रोही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई गैंगस्टर नहीं नजर नहीं आता। ये जंगल से सांप, बिच्छू और सियार जैसे हैं, जो छिपकर रहते है। मीडिया ने इनका महिमामंडन कर रखा है।
डीजीपी ओपी सिंह ने ये लोग ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर है। असल में ये लोग गीदड़ और कायर लोग हैं। इनको आम लोगों को परेशान करने में मजा आता है। चार लड़कों को बहका कर अपराध करवा देते है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसका फायदा उठाने की कोशिश करते है। उन्होंने कहा कि ये टॉम जेरी की कहानी नहीं है। हम पुलिस वो बिल्ला नहीं है, जिसको कोई चूहा दौड़ा दे। हम वो बिल्ले हैं जो चूहे को खा जाएगा।
हरियाणा के डीजीपी ओपी ने कहा कि पुलिस की कोई जाति नहीं होती है। हमारी एकमात्र पहचान खाकी होती है। उन्होंने कहा कि यह तो उन लोगों के दिमाग में है जो अव्यवस्था चाहते है। उन्होंने कहा कि जब हम चलते है हमारे साथ जो सिपाई होते है जब हमला होता है तो गोली जाति पूछकर नहीं लगती।
डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि यह तो वो लोग है जिनके दिमाग में विभाजन है। जिनको ऐसा बोलना सूट करता है, वे इस तरह की बात करते है। उन्होंने कहा कि कहीं आने सुना कही लाठीचार्ज हुआ या गोली चली, तो लाठी ने कहा कि आप इस जाति के हो आपको नहीं लगेगी। या गोली इस जाति को नहीं लगेगी। ये वो लोग है जो चाहते है कि कलेश हो। इसलिए ऐसी गलत बाते करते है। उन्होंने कहा कि हमारी जाति एक है और खाकी की है।
बता दें कि हरियाणा से काफी समय से कई बड़े गिरोह सक्रिय है। ये गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड़ जैसे गिरोह के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा में किशन पहलवान, रोहित गोदारा, टिल्लू ताजपुरिया, काला जठेड़ी और काला राणा जैसे गैंगस्टर्स सक्रिय हैं।
