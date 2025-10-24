Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

‘पुलिस की कोई जाति नहीं होती, हमारी एकमात्र पहचान खाकी’: हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने ऐसा क्यों कहा

DGP of Haryana O P Singh: हरियाणा के डीजीपी ओपी ने कहा कि पुलिस की कोई जाति नहीं होती है। हमारी एकमात्र पहचान खाकी होती है। उन्होंने कहा कि यह तो उन लोगों के दिमाग में है जो अव्यवस्था चाहते है।

2 min read

चण्डीगढ़ हरियाणा

image

Shaitan Prajapat

Oct 24, 2025

haryana dgp op singh

हरियाणा पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह (Photo-ANI)

DGP of Haryana O P Singh: हरियाणा पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में सभी पुलिस आयुक्तों (सीपीएस), पुलिस अधीक्षकों (एसपीएस) और थाना प्रभारियों (एसएचओ) के साथ एक मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस की कार्यशैली पूरी तरह बदलेगी। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में डीजीपी ओपी सिंह ने गैंगस्टरों को गीदड़ और देशद्रोही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें कोई गैंगस्टर नहीं नजर नहीं आता। ये जंगल से सांप, बिच्छू और सियार जैसे हैं, जो छिपकर रहते है। मीडिया ने इनका महिमामंडन कर रखा है।

'गैंगस्टरों को बताया ​गीदड़ और देशद्रोही'

डीजीपी ओपी सिंह ने ये लोग ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर है। असल में ये लोग गीदड़ और कायर लोग हैं। इनको आम लोगों को परेशान करने में मजा आता है। चार लड़कों को बहका कर अपराध करवा देते है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसका फायदा उठाने की कोशिश करते है। उन्होंने कहा कि ये टॉम जेरी की कहानी नहीं है। हम पुलिस वो बिल्ला नहीं है, जिसको कोई चूहा दौड़ा दे। हम वो बिल्ले हैं जो चूहे को खा जाएगा।

'पुलिस की कोई जाति नहीं होती है'

हरियाणा के डीजीपी ओपी ने कहा कि पुलिस की कोई जाति नहीं होती है। हमारी एकमात्र पहचान खाकी होती है। उन्होंने कहा कि यह तो उन लोगों के दिमाग में है जो अव्यवस्था चाहते है। उन्होंने कहा कि जब हम चलते है हमारे साथ जो सिपाई होते है जब हमला होता है तो गोली जाति पूछकर नहीं लगती।

'क्या गोली जाति पूछकर लगती है'

डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि यह तो वो लोग है जिनके दिमाग में विभाजन है। जिनको ऐसा बोलना सूट करता है, वे इस तरह की बात करते है। उन्होंने कहा कि कहीं आने सुना कही लाठीचार्ज हुआ या गोली चली, तो लाठी ने कहा कि आप इस जाति के हो आपको नहीं लगेगी। या गोली इस जाति को नहीं लगेगी। ये वो लोग है जो चाहते है कि कलेश हो। इसलिए ऐसी गलत बाते करते है। उन्होंने कहा कि हमारी जाति एक है और खाकी की है।

लॉरेंस से लेकर गोल्डी बराड़ तक के गैंग हैं सक्रिय

बता दें कि हरियाणा से काफी समय से कई बड़े गिरोह सक्रिय है। ये गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड़ जैसे गिरोह के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा में किशन पहलवान, रोहित गोदारा, टिल्लू ताजपुरिया, काला जठेड़ी और काला राणा जैसे गैंगस्टर्स सक्रिय हैं।

पीएम मोदी के बयानों पर तेज प्रताप ने किया पलटवार, तेजस्वी के सीएम फेस पर कही ये बात
राष्ट्रीय
Tej Pratap Yadav

Published on:

24 Oct 2025 06:48 pm

Hindi News / National News / 'पुलिस की कोई जाति नहीं होती, हमारी एकमात्र पहचान खाकी': हरियाणा के DGP ओपी सिंह ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय

