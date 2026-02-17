प्रेमिका की बातों में आया राजेश, फिर भाई ने मारी गोली और काट दिया सिर, सहरसा हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा

राजेश हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी दर्शन कुमार ने पुलिस को बताया कि हमने राजेश को रास्ते से हटाने के लिए बीरबल और प्रिंस के साथ मिलकर पहले से योजना बनाई थी कि राजेश को शादी का झांसा देकर सहरसा बुलाया जाएगा। दर्शन ने कहा, 'हमने राजेश को फोन किया। कहा कि घर वाले उसके और बीरबल की बहन की शादी के लिए मान गए हैं। तुम जल्दी सहरसा आ जाओ। हम उसे स्टेशन पर मिले। फिर बाइक पर बैठाया और घुमाने के बहाने नदी किनारे ले गए। यहां राजेश की पिटाई की, फिर प्रिंस ने गोली मारी और हमने गला काटकर उसकी हत्या कर दी।”