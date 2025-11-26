दिल्ली बलास्ट के बाद इस राज्य को दहलाने की साजिश नाकाम! लंबी दूरी वाले रॉकेट में 40 किलो विस्फोटक बरामद

हालांकि इससे पहले पुलिस ने कांगपोकपी जिले के गेलबुंग जंगल के सामान्य क्षेत्र से हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद होने की जानकारी दी। बरामद हथियारों और गोलाबारूद में एक सीएमजी कार्बाइन और मैगजीन, एक राइफल, दो पिस्तौल और एक-एक मैगजीन, नौ देशी बोल्ट एक्शन सिंगल बैरल, एक देशी एसबीबीएल, विभिन्न कैलिबर के 46 जिंदा राउंड गोलाबारूद, 80 खाली डिब्बे, एक-एक स्थानीय ग्रेनेड, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर, तीन पीईके, चार पम्पी, एक पम्पी स्टैंड, दो बाओफेंग हैंडसेट, एक जोड़ी जंगल बूट और एक मैगजीन पाउच शामिल हैं।