दिल्ली बलास्ट के बाद इस राज्य को दहलाने की साजिश नाकाम! लंबी दूरी वाले रॉकेट में 40 किलो विस्फोटक बरामद

गेलमोल गांव से सुरक्षा बलों ने विस्फोटक किया बरामद (Photo-@@manipur_police)
दिल्ली ब्लास्ट के बाद मणिपुर को दहलाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने बताया कि चुराचांदपुर जिले में तलाशी अभियान के दौरान 40 किलो विस्फोटक सहित एक लंबी दूरी का रॉकेट बरामद किया गया है। इसके अलावा, पुलिस ने एक अन्य अभियान में कांगपोकली जिले से बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। पुलिस ने यह जानकारी बुधवार को दी है।
पुलिस ने मंगलवार को गेलमोल गांव से 40 किलो विस्फोटक के साथ एक लंबी दूरी का रॉकेट, रॉकेट लॉन्चिंग स्टैंड, बैटरी का टुकड़ा और पांच रेत के बैग बरामद किए। पुलिस ने बरामद की गई वस्तुओं की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की हैं।
हालांकि इससे पहले पुलिस ने कांगपोकपी जिले के गेलबुंग जंगल के सामान्य क्षेत्र से हथियारों और गोला-बारूद का एक बड़ा जखीरा बरामद होने की जानकारी दी। बरामद हथियारों और गोलाबारूद में एक सीएमजी कार्बाइन और मैगजीन, एक राइफल, दो पिस्तौल और एक-एक मैगजीन, नौ देशी बोल्ट एक्शन सिंगल बैरल, एक देशी एसबीबीएल, विभिन्न कैलिबर के 46 जिंदा राउंड गोलाबारूद, 80 खाली डिब्बे, एक-एक स्थानीय ग्रेनेड, सेफ्टी फ्यूज, डेटोनेटर, तीन पीईके, चार पम्पी, एक पम्पी स्टैंड, दो बाओफेंग हैंडसेट, एक जोड़ी जंगल बूट और एक मैगजीन पाउच शामिल हैं।
वहीं सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह सामान गैर गैरकानूनी कार्यों के लिए छिपाकर रखा गया था। इसमें शामिल लोगों का पता लगाने के लिए छानबीन जारी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश के संवेदनशील इलाकों में पुलिस द्वारा लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान हथियारों की तस्करी रोकने और राज्य में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इस अभियान में सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है।
