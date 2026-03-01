7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सियासी घमासान, पीएम मोदी ने कहा-टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रोटोकॉल विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार की आलोचना की, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि राज्य सरकार को कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Mar 07, 2026

West Bengal Controversy

West Bengal Controversy(AI Image-ChatGpt)

West Bengal Controversy: पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक कार्यक्रम को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। मामला प्रोटोकॉल और आयोजन से जुड़ा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पूरे विवाद पर अपनी सफाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को बेहद शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति लोकतंत्र और आदिवासी समुदाय के सम्मान में विश्वास रखता है, वह इस घटना से आहत है। पीएम ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद आदिवासी समाज से आती हैं और उनके द्वारा व्यक्त की गई पीड़ा से देश के लोगों को भी दुख हुआ है।

PM Modi: पीएम ने बंगाल सरकार पर साधा निशाना


प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि राज्य प्रशासन ने इस मामले में सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उनके मुताबिक राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का सम्मान राजनीति से ऊपर होना चाहिए और इस पद की गरिमा बनाए रखना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय से जुड़े कार्यक्रम को लेकर जिस तरह की लापरवाही सामने आई है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा?


दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के फांसीदेवा इलाके में आयोजित 9वें अंतरराष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में शामिल होने पहुंची थीं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि तय प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें रिसीव करने के लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री या कोई मंत्री मौजूद नहीं था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन परंपरा और मर्यादा के लिहाज से ऐसा होना चाहिए था।

राष्ट्रपति ने सम्मेलन के आयोजन स्थल को लेकर भी असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के लिए जो जगह चुनी गई थी, वह काफी छोटी थी। इसकी वजह से बड़ी संख्या में संथाल समुदाय के लोग कार्यक्रम में शामिल ही नहीं हो पाए। उनके मुताबिक उस जगह पर करीब पांच हजार लोगों के लिए भी ठीक से व्यवस्था नहीं थी। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि ममता उनके लिए छोटी बहन की तरह हैं और वह उन्हें उसी तरह स्नेह देती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ममता उनसे नाराज हैं, लेकिन फिर भी आयोजन स्थल को लेकर उठे सवालों का जवाब मिलना चाहिए।

ममता बनर्जी का आया जवाब


इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रतिक्रिया दी। कोलकाता में एक धरना कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के आयोजन से राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं था। उनके मुताबिक राज्य सरकार को न तो कार्यक्रम की योजना की जानकारी थी और न ही आयोजकों या फंडिंग के बारे में कोई सूचना दी गई थी। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम के जरिए भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी राष्ट्रपति राज्य में आती हैं या वापस जाती हैं, तभी सरकार को आधिकारिक सूचना मिलती है।

ये भी पढ़ें

‘PM मोदी ने देश से किया विश्वासघात’: राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- तबाही हो सकती है
राष्ट्रीय
Rahul Gandhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 11:24 pm

Hindi News / National News / पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सियासी घमासान, पीएम मोदी ने कहा-टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

स्टालिन के ₹2000 के जवाब में विजय का ₹2500 वाला दांव, क्या चुनाव में काम आएगा 'सुपर 6' फॉर्मूला?

tvk chief vijay
राष्ट्रीय

‘PM मोदी ने देश से किया विश्वासघात’: राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- तबाही हो सकती है

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

रसोई गैस ₹60 महंगी होने के बाद क्या अब पेट्रोल-डीजल की बारी? जानिए क्या है सरकार का प्लान

Petrol-Diesel
राष्ट्रीय

UPSC topper interview: छत्तीसगढ़ी कोसा साड़ी पहनकर UPSC का इंटरव्यू देने पहुंची थीं IPS दर्शना, पैनल ने पूछी इसकी खासियत, किए 30 सवाल

UPSC topper interview
कोरीया

RRB NTPC Graduate Level Exam 2026: परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी, यहां करें डाउनलोड

RRB NTPC Graduate Level Exam 2026
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.