‘PM मोदी ने देश से किया विश्वासघात’: राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले- तबाही हो सकती है

Rahul Gandhi React on India-US Trade Deal: राहुल गांधी तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशान की राज्यव्यापी 'पुथुयुग यात्रा' में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने NDA सरकार पर जमकर भड़ास निकाली और PM मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डी़ल पर बात करते हुए कहा कि इस समझौते से भारत के किसानों और छोटे व्यवसायों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप PM मोदी को कंट्रोल करते हैं, ठीक वैसे ही PM मोदी केरल के मुख्यमंत्री को कंट्रोल करते हैं, यह बात सब जानते हैं। अगर आप गंभीरता से CPM कार्यकर्ताओं से यह सवाल पूछेंगे तो वे मानेंगे कि मैं जो कह रहा हूं, वह सही है।