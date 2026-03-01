रसोई गैस ₹60 महंगी होने के बाद क्या अब पेट्रोल-डीजल की बारी? जानिए क्या है सरकार का प्लान

हालांकि, अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है। पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से जल्द ही कार्गो की आवाजाही शुरू हो जाएगी। भारत के पास 50-60 दिनों का पर्याप्त ईंधन भंडार है, जिसमें कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और ATF शामिल हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, भारत के पास पर्याप्त पेट्रोलियम स्टॉक है। रणनीतिक भंडार और रसद की स्थिति कंट्रोल में है।