केरल सियासत में भूचाल: बीजेपी पर 60,000 फर्जी वोट जोड़ने का आरोप, दोबारा चुनाव की मांग

Thrissur Election Controversy: केरल के त्रिशूर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के पहले सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी की 2024 की जीत पर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर 60,000 फर्जी मतदाताओं को शामिल करने का आरोप लगाया है। वहीं, बीजेपी के एक नेता के बयान ने इस मामले को और हवा दे दी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यह विवाद न केवल केरल, बल्कि कर्नाटक में भी वोट चोरी के आरोपों को लेकर गरमा रहा है।
बीजेपी केरल उपाध्यक्ष बी. गोपालकृष्णन ने कहा, जहां जीत की संभावना होगी, हम जम्मू-कश्मीर से लोगों को लाकर एक साल तक ठहराएंगे और वोट डलवाएंगे। इसमें अनैतिक क्या है? इस बयान ने कांग्रेस को हमला करने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सुरेश गोपी ने त्रिशूर में छह महीने निवास का फर्जी हलफनामा देकर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया। पार्टी ने उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है।
कांग्रेस के त्रिशूर जिला अध्यक्ष जोसेफ ताजेत ने दावा किया कि 1200 बूथों में से 37 की जांच में प्रत्येक बूथ से 20-30 फर्जी मतदाता मिले। उन्होंने कहा कि 2024 की मतदाता सूची और स्थानीय निकाय चुनाव की नई सूची की तुलना में कई नाम गायब हैं। ये मतदाता लोकसभा चुनाव के लिए लाए गए और बाद में अपने मूल पते पर लौट गए। त्रिशूर में 2024 में मतदान 74% रहा, जो 2019 के 78% से कम था, लेकिन गोपी की जीत का अंतर 74,000 वोटों से अधिक था।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने नए मतदाताओं के दस्तावेजों का ब्योरा देने से इनकार कर दिया। पूर्व विधायक अनिल अक्करा ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी, लेकिन प्रशासन ने इसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आईटी डेटा बैंक में भौतिक संपत्ति बताकर टाल दिया। अक्करा ने सीपीआई(एम) सरकार पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी और गोपी दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करना चाहते, लेकिन राज्य सरकार भी उसी रास्ते पर क्यों है?
गोपालकृष्णन ने दावा किया कि कोई ठोस शिकायत नहीं मिली और त्रिशूर में 1 लाख कांग्रेस समर्थक बीजेपी की ओर मुड़े, जिससे कांग्रेस के वोट 2019 के 4.16 लाख से घटकर 3.27 लाख हो गए। सुरेश गोपी ने कहा कि यह चुनाव आयोग का मामला है। मैं केंद्रीय मंत्री हूं, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया।