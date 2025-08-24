केरल सियासत में भूचाल: बीजेपी पर 60,000 फर्जी वोट जोड़ने का आरोप, दोबारा चुनाव की मांग

कांग्रेस के त्रिशूर जिला अध्यक्ष जोसेफ ताजेत ने दावा किया कि 1200 बूथों में से 37 की जांच में प्रत्येक बूथ से 20-30 फर्जी मतदाता मिले। उन्होंने कहा कि 2024 की मतदाता सूची और स्थानीय निकाय चुनाव की नई सूची की तुलना में कई नाम गायब हैं। ये मतदाता लोकसभा चुनाव के लिए लाए गए और बाद में अपने मूल पते पर लौट गए। त्रिशूर में 2024 में मतदान 74% रहा, जो 2019 के 78% से कम था, लेकिन गोपी की जीत का अंतर 74,000 वोटों से अधिक था।