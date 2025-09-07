Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 12 साल पहले के ट्वीट पर गरमाई सियासत, जानें राहुल गांधी के लिए क्या कहा था

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट को लेकर सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है।

भारत

Ashib Khan

Sep 07, 2025

EX PM मनमोहन सिंह के पुराने ट्वीट पर गरमाई सियासत
EX PM मनमोहन सिंह के पुराने ट्वीट पर गरमाई सियासत (Photo-IANS)

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मनमोहन सिंह ने 2013 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट पर अब देश की सियासत गरमा गई है। बीजेपी नेताओं ने एक्स पर यह ट्वीट शेयर कर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। पूर्व सीएम मनमोहन सिंह ने 2013 में पोस्ट करते हुए कहा था कि मुझे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने में खुशी होगी। 

बीजेपी ने साधा निशाना

पूर्व पीएम के इस ट्वीट को लेकर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 12 साल पहले हमारे देश की हालत ऐसी थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल को भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की नाकामियों और अंदरूनी उलझनों को उजागर करने वाली बातें पोस्ट करनी पड़ती थीं। ज़रा सोचिए—अगर पीएमओ को ही ऐसे संदेश देने पड़ते थे, तो उस समय ज़मीनी हकीकत क्या रही होगी? तब और अब में यही फ़र्क़ है।

12 साल पहले देश की क्या हालत थी-सिंघवी

गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। उन्होंने लिखा- ’12 साल पहले हमारे देश की क्या हालत थी कि पीएमओ इंडिया के ट्विटर अकाउंट से ऐसी बातें ट्वीट की जा रही थीं?

‘पीएम की दावेदारी की उठ रही थीं बात’

बता दें कि सबसे जरूरी बात यह है कि मनमोहन सिंह ने यह ट्विट उस समय किया था जब वे पीएम पद पर थे। उस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी की बातें भी उठ रही थीं। हालांकि पीएम सिंह के ट्वीट पर अब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। 

12 साल बाद राहुल कहां हैं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब देश के परिपक्व नेताओं में गिनती होती है। वे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और हाल ही में बिहार में भी वोटर अधिकार यात्रा निकाली। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर भी हमला करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाकर केंद्र सरकार को बैकफुट पर ला दिया है।

Updated on:

07 Sept 2025 03:52 pm

Published on:

07 Sept 2025 03:47 pm

Hindi News / National News / पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 12 साल पहले के ट्वीट पर गरमाई सियासत, जानें राहुल गांधी के लिए क्या कहा था

