पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 12 साल पहले के ट्वीट पर गरमाई सियासत, जानें राहुल गांधी के लिए क्या कहा था

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मनमोहन सिंह ने 2013 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट पर अब देश की सियासत गरमा गई है। बीजेपी नेताओं ने एक्स पर यह ट्वीट शेयर कर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। पूर्व सीएम मनमोहन सिंह ने 2013 में पोस्ट करते हुए कहा था कि मुझे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने में खुशी होगी।