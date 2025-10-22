‘Sarfaraz Khan को टीम इंडिया में शामिल नहीं करने पर राजनीति तेज’, कांग्रेस से लेकर सपा नेताओं ने क्या कहा

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा- सरफराज खान को इंडिया-ए के लिए क्यों नहीं चुना जा रहा है? वह बहुत अच्छे औसत के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चयन समिति द्वारा उनके चयन के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों को समझने में असमर्थ हैं। पहले उन्हें बताया गया था कि उनका वजन अधिक है और उन्होंने 17 किलो वजन कम किया; अब वह फिट हैं। क्या उनका चयन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनका नाम सरफराज और उपनाम खान है।