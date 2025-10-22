‘Sarfaraz Khan को टीम इंडिया में शामिल नहीं करने पर राजनीति तेज’, कांग्रेस से लेकर सपा नेताओं ने क्या कहा

सरफराज खान को लेकर राजनीति तेज (Photo-IANS)
दक्षिण अफ्रीका ए टीम के खिलाफ 2 प्रथम श्रेणी मैचों के लिए मंगलवार को BCCI ने भारत ए टीम का ऐलान किया है। इस टीम की कमान विकेटकीपर ऋषभ पंत को दी गई है। टीम में मध्यक्रम के बल्लेबाज सरफराज खान को जगह नहीं दी गई है। टीम में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस समेत सपा नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। नेताओं का कहना है कि मुसलमान होने की वजह से सरफराज को टीम में शामिल नहीं किया गया है।
कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा- क्या सरफराज खान को उसके उपनाम की वजह से टीम में जगह नहीं दी गई? सिर्फ पूछ रही हूं। इस मुद्दे पर गौतम गंभीर का स्टैंड होगा, ये भी हम जानते हैं।
सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क ने इस मामले में कहा- ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी खास धर्म के लोगों ने देश का मान बढ़ाया हो। हर धर्म और जाति के लोगों ने हमेशा देश के लिए खेला है और देश का मान बढ़ाया है। हमारे मुस्लिम समुदाय ने हमेशा इसमें भूमिका निभाई है और सभी धर्मों के लोगों ने इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है।
उन्होंने आगे कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी का प्रदर्शन अच्छा है, तो उसे सिर्फ़ धर्म के आधार पर हटाना हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। अगर ऐसा होता है, तो मैं भी खेल मामलों की संसद की स्थायी समिति का सदस्य हूँ। मैं भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश करूँगा।
एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा- सरफराज खान को इंडिया-ए के लिए क्यों नहीं चुना जा रहा है? वह बहुत अच्छे औसत के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चयन समिति द्वारा उनके चयन के लिए इस्तेमाल किए गए मानदंडों को समझने में असमर्थ हैं। पहले उन्हें बताया गया था कि उनका वजन अधिक है और उन्होंने 17 किलो वजन कम किया; अब वह फिट हैं। क्या उनका चयन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनका नाम सरफराज और उपनाम खान है।
सपा नेता अबू आजमी ने बीजेपी के शासन में मुस्लिमों के साथ भेदभाव होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम खान है...मेरा नाम शेख है, मेरा नाम अंसारी है, मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम मोहम्मद है, ये सभी मुस्लिम नाम हैं। और चाहे वह खान हो, अंसारी हो, पठान हो या इस देश का कोई भी ऐसा समुदाय हो, भाजपा के शासन में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
क्रिकेटर सरफराज खान के बारे में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा- ये सभी मूलतः झूठों का समूह हैं। वे भूल जाते हैं कि मोहम्मद कैफ हमारे प्रतिनिधियों में से एक थे। अब्दुल कादिर, वहाब किरमानी और मोहम्मद अजहरुद्दीन सभी हमारे कप्तान रहे हैं।
इस मामले में कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा- राजनीति का क्रिकेट से कोई लेना-देना नहीं है...भारतीय क्रिकेट टीम में मुसलमान हैं जो देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग