दिवाली से पहले दिल्ली में डराने लगा प्रदूषण, GRAP-1 लागू; जानें किन-किन चीजों पर लगा प्रतिबंध

दिवाली से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लग गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएएम) ने मंगलवार को बिगड़ती वायु गुणवत्ता और बढ़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के बीच दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जीआरएपी-1 लागू कर दिया है। मंगलवार को दिल्ली का एक्यूआई 211 दर्ज किया गया, जो कि 'खराब' श्रेणी में आता है। बता दें कि जीआरएपी-1 के तहत प्रतिबंध तब लागू किए जाते हैं जब एक्यूआई 200 की निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है।