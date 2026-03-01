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चुनाव से पहले बंगाल में खेला शुरू: ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र में किसने फाड़ा पोस्टर? पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

West Bengal Elections: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर फाड़े जाने के आरोपों को लेकर तनाव फैल गया है। सत्ताधारी पार्टी ने दावा किया कि इस घटना के पीछे BJP का हाथ है।

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भारत

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Saurabh Mall

Mar 21, 2026

tmc bangal election

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र में फाड़े गए पोस्टर (सोर्स: ians)

West Bengal Elections Update: पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी माहौल एक बार फिर गरमा गया है। इस बार मामला सीधे मुख्यमंत्री के गढ़ से जुड़ा है। भवानीपुर, जो ममता बनर्जी का चुनाव क्षेत्र माना जाता है, वहां पोस्टर फाड़े जाने की घटना ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे विपक्ष की साजिश बताते हुए BJP पर आरोप लगाए हैं, वहीं BJP इसे सत्ताधारी पार्टी की अंदरूनी खींचतान का नतीजा बता रही है। दोनों ही दलों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कालीघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।

स्थानीय पुलिस का क्या है कहना?

पुलिस के मुताबिक, विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए भवानीपुर के अलग-अलग इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि, शनिवार दोपहर को चक्रबेरिया रोड के पास इन पोस्टरों को फाड़ने के लिए BJP पर आरोप लगे।

इसके बाद, कोलकाता नगर निगम (KMC) के पार्षद असीम बसु के नेतृत्व में स्थानीय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने भवानीपुर पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद, उन्होंने खास तौर पर कई BJP कार्यकर्ताओं के नाम लेकर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई।

KMC पार्षद असीम बसु ने क्या कहा?

असीम बसु ने कहा: "हमने सभी जरूरी परमिशन लेने के बाद ये बैनर और पोस्टर लगाए थे। बाद में हमें पता चला कि किसी ने या लोगों के एक ग्रुप ने उन्हें फाड़ दिया था। हमने तुरंत पुलिस को बताया। पुलिस हमारे पहुंचने से पहले ही मौके पर पहुंच गई। जब हम आखिरकार मौके पर पहुंचे, तो हमने पाया कि न केवल 'BJP का बॉयकॉट' वाले पोस्टर फाड़ दिए गए थे, बल्कि उन्होंने मुख्यमंत्री की जीत पक्की करने के लिए लगाए गए हमारे होर्डिंग्स और बैनर भी तोड़ दिए थे।"

BJP ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था…

इससे पहले दिन में BJP ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था, जिसमें दावा किया गया था कि तृणमूल समर्थकों ने विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी वाले बैनर और पोस्टर फाड़ दिए थे। तृणमूल कांग्रेस ने अब जवाबी आरोप लगाया है।

आने वाले विधानसभा चुनावों में भवानीपुर एक अहम सीट है। BJP ने नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सोमवार को भवानीपुर से अपना कैंपेन शुरू करने वाली हैं। यह देखना बाकी है कि इस चुनाव क्षेत्र में राजनीतिक मुकाबला कैसा होता है।

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AASIM MUNIR

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ममता बनर्जी

West Bengal

West Bengal Elections 2026

Published on:

21 Mar 2026 10:58 pm

Hindi News / National News / चुनाव से पहले बंगाल में खेला शुरू: ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र में किसने फाड़ा पोस्टर? पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

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