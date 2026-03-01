चुनाव से पहले बंगाल में खेला शुरू: ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र में किसने फाड़ा पोस्टर? पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज

West Bengal Elections Update: पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सियासी माहौल एक बार फिर गरमा गया है। इस बार मामला सीधे मुख्यमंत्री के गढ़ से जुड़ा है। भवानीपुर, जो ममता बनर्जी का चुनाव क्षेत्र माना जाता है, वहां पोस्टर फाड़े जाने की घटना ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस ने इसे विपक्ष की साजिश बताते हुए BJP पर आरोप लगाए हैं, वहीं BJP इसे सत्ताधारी पार्टी की अंदरूनी खींचतान का नतीजा बता रही है। दोनों ही दलों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कालीघाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है।