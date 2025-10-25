बेंगलुरु में गड्ढे ने एक और जान ली, 26 वर्षीय बैंकर को ट्रक ने कुचला

सड़क हादसा (फाइल फोटो)
Road Accident: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गड्ढे के वजह से एक और दर्दनाक हादसा हो गया। बेंगलुरु में शुक्रवार को होस्कुरु रोड के पास एक सड़क हादसे में 26 वर्षीय बैंककर्मी प्रियंका कुमारी पूनिया की मौत हो गई। प्रियंका ब्रिटेन स्थित वनसेविंग्स बैंक समूह में कार्यरत थीं, अपने भाई नरेश कुमार पूनिया के साथ मोटरसाइकिल पर मडावरा मेट्रो स्टेशन की ओर जा रही थीं। नरेश मोटरसाइकिल चला रहे थे, जबकि प्रियंका पीछे बैठी थीं।
नरेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़क पर एक गड्ढे के कारण उनके आगे चल रही कार की गति अचानक धीमी हो गई। इसके चलते नरेश को मोटरसाइकिल पर तत्काल ब्रेक लगाना पड़ा। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल का हैंडल विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया। टक्कर के बाद नरेश बाईं ओर गिर गए, जबकि प्रियंका दाईं ओर गिरीं। दुर्भाग्यवश, ट्रक प्रियंका के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नरेश को हाथ और पैर में चोटें आईं। उन्होंने कहा कि मैं हर दिन अपनी बहन को मेट्रो स्टेशन छोड़ता था। मुझे नहीं पता कल क्या हुआ।
यह हादसा बेंगलुरु में सड़कों की जर्जर स्थिति को फिर से उजागर करता है। नरेश के अनुसार, जिस सड़क पर हादसा हुआ, वह सात महीने से अधिक समय से खराब हालत में है। गड्ढों से भरी सड़कें शहर में आए दिन हादसों का कारण बन रही हैं। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह घटना प्रशासन के लिए सड़क सुधार और सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
आपको बता दें कि पहले भी बेंगलुरु में गड्ढों की वजह से हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है। 29 सितंबर को 22 साल की बी.कॉम की छात्रा धनुष्री की मौत हो गई थी। हादसा उत्तर बेंगलुरु के अवलाहल्ली इलाके के बुदिगेरे क्रॉस के पास हुआ था। रोजाना की तरह धनुष्री अपनी स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। रास्ते में गड्ढे से बचने के लिए उसने अचानक दिशा बदल दी, इस वजह से वह सड़क पर गिर गई थी। इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रप ने उन्हें कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।
