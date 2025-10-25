बेंगलुरु में गड्ढे ने एक और जान ली, 26 वर्षीय बैंकर को ट्रक ने कुचला

नरेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सड़क पर एक गड्ढे के कारण उनके आगे चल रही कार की गति अचानक धीमी हो गई। इसके चलते नरेश को मोटरसाइकिल पर तत्काल ब्रेक लगाना पड़ा। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल का हैंडल विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया। टक्कर के बाद नरेश बाईं ओर गिर गए, जबकि प्रियंका दाईं ओर गिरीं। दुर्भाग्यवश, ट्रक प्रियंका के सिर के ऊपर से गुजर गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नरेश को हाथ और पैर में चोटें आईं। उन्होंने कहा कि मैं हर दिन अपनी बहन को मेट्रो स्टेशन छोड़ता था। मुझे नहीं पता कल क्या हुआ।