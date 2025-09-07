पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रेवन्ना को जेल में मिला काम, इतने रुपये होगी दिहाड़ी, रेप के मामले में काट रहा सजा

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को जेल में काम मिल गया है। अब वे जेल की लाइब्रेरी में बतौर क्लर्क काम करेंगे। इस काम के लिए प्रज्वल रेवन्ना को हर दिन 522 रुपये की दहाड़ी भी मिलेगी। जेल अधिकारियों के अनुसार रेवन्ना कैदियों को किताबें देगें और उधार ली गई किताबों का भी रिकॉर्ड रखेंगे। प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।
एक जेल अधिकारी ने कहा- प्रज्वल रेवन्ना को काम के लिए हर दिन 522 रुपये दिए जाएंगे। जेल के नियमों के अनुसार, आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों को किसी न किसी प्रकार का काम करना पड़ता है और उनके कौशल और इच्छा के आधार पर उन्हें काम दिया जाता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल प्रशासन ने प्रज्वल रेवन्ना ने प्रशासनिक कार्य करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें मनमुताबिक काम नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जेल में लाइब्रेरी क्लर्क के तौर पर उन्होंने एक दिन का भी पूरा काम कर लिया है।
बता दें कि जेल में कैदियों को आमतौर पर महीने में कम से कम 12 दिन काम करना होता है जो कि सप्ताह में तीन दिन होता है। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को भी इसी नियम के तहत जेल में काम करना होगा। हालांकि, रेवन्ना का कार्यक्रम फिलहाल सीमित है क्योंकि वह अदालती कार्यवाही में भाग लेने और अपने वकीलों से मिलने में अपना समय बिताते हैं।
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और वरिष्ठ जेडी(एस) नेता और होलेनरसीपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना को हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया जब पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले उनके द्वारा बनाए गए अश्लील वीडियो वाली एक पेन ड्राइव कथित तौर पर प्रसारित की गई थी। हालांकि, रेवन्ना ने दावा किया कि उनसे जुड़े "अश्लील वीडियो" से छेड़छाड़ की गई है और उन्होंने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।