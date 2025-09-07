पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रेवन्ना को जेल में मिला काम, इतने रुपये होगी दिहाड़ी, रेप के मामले में काट रहा सजा

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को जेल में काम मिल गया है। अब वे जेल की लाइब्रेरी में बतौर क्लर्क काम करेंगे। इस काम के लिए प्रज्वल रेवन्ना को हर दिन 522 रुपये की दहाड़ी भी मिलेगी। जेल अधिकारियों के अनुसार रेवन्ना कैदियों को किताबें देगें और उधार ली गई किताबों का भी रिकॉर्ड रखेंगे। प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।