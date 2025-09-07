Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रेवन्ना को जेल में मिला काम, इतने रुपये होगी दिहाड़ी, रेप के मामले में काट रहा सजा

रेप केस में सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को जेल में काम मिल गया है। वे लाइब्रेरी में बतौर क्लर्क के तौर पर काम करेंगे।

भारत

Ashib Khan

Sep 07, 2025

जेल में प्रज्वल रेवन्ना क्लर्क के तौर पर काम करेंगे (Photo-X)

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को जेल में काम मिल गया है। अब वे जेल की लाइब्रेरी में बतौर क्लर्क काम करेंगे। इस काम के लिए प्रज्वल रेवन्ना को हर दिन 522 रुपये की दहाड़ी भी मिलेगी। जेल अधिकारियों के अनुसार रेवन्ना कैदियों को किताबें देगें और उधार ली गई किताबों का भी रिकॉर्ड रखेंगे। प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

हर दिन मिलेंगे 522 रुपये

एक जेल अधिकारी ने कहा- प्रज्वल रेवन्ना को काम के लिए हर दिन 522 रुपये दिए जाएंगे। जेल के नियमों के अनुसार, आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों को किसी न किसी प्रकार का काम करना पड़ता है और उनके कौशल और इच्छा के आधार पर उन्हें काम दिया जाता है।

ये भी पढ़ें

पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 12 साल पहले के ट्वीट पर गरमाई सियासत, जानें राहुल गांधी के लिए क्या कहा था
राष्ट्रीय
EX PM मनमोहन सिंह के पुराने ट्वीट पर गरमाई सियासत

मनमुताबिक नहीं मिला काम

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेल प्रशासन ने प्रज्वल रेवन्ना ने प्रशासनिक कार्य करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें मनमुताबिक काम नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जेल में लाइब्रेरी क्लर्क के तौर पर उन्होंने एक दिन का भी पूरा काम कर लिया है।

क्या है नियम 

बता दें कि जेल में कैदियों को आमतौर पर महीने में कम से कम 12 दिन काम करना होता है जो कि सप्ताह में तीन दिन होता है। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को भी इसी नियम के तहत जेल में काम करना होगा। हालांकि, रेवन्ना का कार्यक्रम फिलहाल सीमित है क्योंकि वह अदालती कार्यवाही में भाग लेने और अपने वकीलों से मिलने में अपना समय बिताते हैं।

कोर्ट ने उम्रकैद की सुनाई थी सजा

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और वरिष्ठ जेडी(एस) नेता और होलेनरसीपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना को हाल ही में उनके खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले में ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मामला कब आया सामने

बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला तब सामने आया जब पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले उनके द्वारा बनाए गए अश्लील वीडियो वाली एक पेन ड्राइव कथित तौर पर प्रसारित की गई थी। हालांकि, रेवन्ना ने दावा किया कि उनसे जुड़े "अश्लील वीडियो" से छेड़छाड़ की गई है और उन्होंने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है।

ये भी पढ़ें

Vice President Election: राधाकृष्णन या सुदर्शन रेड्डी किसका साथ देंगे ओवैसी? AIMIM चीफ ने कर दिया स्पष्ट
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Sept 2025 05:35 pm

Published on:

07 Sept 2025 05:34 pm

Hindi News / National News / पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल रेवन्ना को जेल में मिला काम, इतने रुपये होगी दिहाड़ी, रेप के मामले में काट रहा सजा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट