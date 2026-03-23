इजराइल-ईरान युद्ध पर भारत का नया फैसला, PM मोदी के भाषण के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम

बैठक में कृषि, खाद, खाद्य सुरक्षा, पेट्रोलियम, बिजली, एमएसएमई, निर्यात, परिवहन, व्यापार और वित्त जैसे क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा की गई। आगामी खरीफ सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद की उपलब्धता और आपूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। वैश्विक व्यवधानों के बीच वैकल्पिक स्रोतों से खाद की व्यवस्था पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ खाद्यान्न और आवश्यक वस्तुओं की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विस्तृत बातचीत की। उपभोक्ता हितों की रक्षा और निर्बाध आपूर्ति के उपायों की समीक्षा की गई।