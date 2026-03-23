ईरान से अमेरिका की बन गई बात? ट्रंप ने युद्ध के बीच जारी किया नया ऑर्डर, बोले- पांच दिन तक…

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि ईरान के साथ पिछले दो दिनों से उनकी बातचीत चल रही है। यह बातचीत मिडिल ईस्ट में तनाव को कम करने की दिशा में है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी और कारगर साबित हुई है।