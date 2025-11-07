Bihar Deputy CM विजय सिन्हा की टिप्पणी नीतीश सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे का प्रमाण, प्रशांत किशोर ने कसा तंज

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की पार्टी पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा, 'ये राजद के गुंडे हैं। सत्ता में आने से पहले ही उनकी गुंडागर्दी देख लीजिए। उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को धमकाया और सुबह 6:30 बजे ही उसे भगा दिया। वे मतदाताओं को बाहर निकलने से रोक रहे हैं। सपा कैसे दावा कर सकती है कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है? अगर कुछ हुआ, तो मैं यहीं बैठकर इसी गांव में धरना दूंगा।

आपको बता दें कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ है, का प्रतिनिधित्व सिन्हा 2010 से कर रहे हैं। वह इस बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।