Bihar Deputy CM विजय सिन्हा की टिप्पणी नीतीश सरकार के चाल, चरित्र और चेहरे का प्रमाण, प्रशांत किशोर ने कसा तंज

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 'चाल, चरित्र और छवि' की पुष्टि करती है।

पटना

image

Shaitan Prajapat

Nov 07, 2025

Prashant Kishor

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (Photo-IANS)

Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो गई है और दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की ओर इशारा किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान अपने काफिले पर हुए हमले के बाद उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा की टिप्पणी का हवाला दिया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए किशोर ने कहा कि सिन्हा की टिप्पणी बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 'चाल, चरित्र और छवि' की पुष्टि करती है।

कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्होंने खुद अपनी सरकार के 'चाल, चरित्र और चेहरा' की पुष्टि की है। यहां कोई भी सुरक्षित नहीं है और कानून का राज नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक जनता इसे बर्दाश्त कर रही थी। अब चुनाव के दौरान नेताओं को भी इसका सामना करना पड़ रहा है।

पुलिस कमिश्नर पर भड़के थे विजय कुमार

आपको बता दें कि यह घटना उस घटना के एक दिन बाद हुई है जब विजय कुमार सिन्हा लखीसराय के पुलिस अधीक्षक पर भड़के और विशेष बल तैनात करने की मांग की। इस दौरान उनके काफिले पर विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के समर्थकों ने हमला कर दिया था। सिन्हा ने कहा कि मैं यहां गाँव में हूँ। भीड़ बढ़ती जा रही है। मैं यहीं धरना दूंगा। उन्होंने आगे कहा, सपा कमजोर और कायर है। वे उपमुख्यमंत्री को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं।

भीड़ ने फेंके पत्थर और गोबर

महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव की पार्टी पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता ने कहा, 'ये राजद के गुंडे हैं। सत्ता में आने से पहले ही उनकी गुंडागर्दी देख लीजिए। उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को धमकाया और सुबह 6:30 बजे ही उसे भगा दिया। वे मतदाताओं को बाहर निकलने से रोक रहे हैं। सपा कैसे दावा कर सकती है कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है? अगर कुछ हुआ, तो मैं यहीं बैठकर इसी गांव में धरना दूंगा।
आपको बता दें कि लखीसराय विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ है, का प्रतिनिधित्व सिन्हा 2010 से कर रहे हैं। वह इस बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

‘NDA को जश्न मनाने दो, बनेगी तो महागठबंधन की ही सरकार’, वोटिंग परसेंट बढ़ने पर बोले VIP प्रमुख सहनी
राष्ट्रीय
Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani

07 Nov 2025 05:01 pm

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए’: प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर ‘दुनाली, रंगदारी’ तंज

PM Modi Bihar rally
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: प्रशांत किशोर ने कहा- इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं, बदलाव के लिए होती है

पटना

‘गुंडा-मवाली है ये लोग, बिहार को बर्बाद किया…’ RJD विधायक पर भड़के तेज प्रताप यादव

Tej Pratap Yadav
पटना

‘NDA को जश्न मनाने दो, बनेगी तो महागठबंधन की ही सरकार’, वोटिंग परसेंट बढ़ने पर बोले VIP प्रमुख सहनी

Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani
राष्ट्रीय

Bihar Election: रिकॉर्ड वोटिंग से खुश हुए नीतीश कुमार, बोले- अब बिहार को टॉप स्टेट बनाना है

Nitish Kumar
पटना
