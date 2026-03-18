19, 20, 21 मार्च को भारी बारिश का अलर्ट, इस राज्य में तेज आंधी-तूफान की चेतावनी

Heavy Rain Alert: प्री-मानसून (Pre-Monsoon) ने दस्तक दे दी है। पूरे देश में मौसम बदलता दिख रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच राहत की बारिश हो रही है। मानसून 2025 में अच्छी बारिश देखी गई। प्री मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का सिलसिला चालू हो गया है। ऐसे में हैदराबाद और उसके आसपास के जिलों में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज गर्जना, आंधी-तूफान और ओलावृष्टि ने कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। शंकरपल्ली नगरपालिका क्षेत्र में गिरे ओलों की तस्वीरों में सड़कों और घरों के बाहर सफेद परत साफ नजर आई। दिनभर की उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिरने और ट्रैफिक प्रभावित होने की खबरें भी सामने आईं।