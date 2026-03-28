Pre-Monsoon: 28 से 31 मार्च तक भारी बारिश संभावना, यूपी, बिहार समेत इन राज्यों के लिए IMD का Alert!

राजस्थान के पश्चिम और पूर्वी भागों में शुक्रवार से ही बादलों का मौसम हो गया। अगले चार दिन तक छिटपुट से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का मौसम रहेगा। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज आंधी चलने की आशंका भी है। दिल्ली-एनसीआर में आशिंक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। मध्यप्रदेश के अलग-अलग भागों में छिटपुट हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और छत्तीसगढ़ में अगले सात दिन तक मध्यम स्तर की बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है।